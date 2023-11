Horia Brenciu i-a vorbit fiului său adoptat despre femeia care l-a abandonat: ”Era minoră”

Horia Brenciu (51 de ani) și Alice Dumitrescu formează un cuplu de 15 ani. Alături de mama copiilor săi, artistul și-a construit o familie numeroasă. Au împreună 4 copii – trei fete și un băiat, cel din urmă, pe nume Toma, fiind adoptat. Care este, de fapt, povestea din spatele mezinului, dar și cum a ajuns acesta să facă parte din familia Brenciu.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu au împreună 4 copii. Artistul și-a dorit mulți moștenitori, însă, dintre cele 4 minuni, doar Mina, fetița în vârstă de 11 ani, este copilul său biologic. Alice Dumitrescu mai are două fete din căsătoria anterioară – Maria și Andreea, iar Toma (9 ani) este mezinul familiei adoptat. În cadrul unui interviu, Horia Brenciu a dezvăluit secretul din spatele unei familii fericite. Cu sprijinul și ajutorul soției sale, Alice Dumitrescu, artistul reușește să păstreze un echilibru între viața personală și cea profesională.

Toma este copilul salvat de la moarte de către Horia Brenciu și Alice Dumitrescu. Mama lui minoră nu își dorea să păstreze sarcina, însă Divinitatea a avut alte planuri pentru familia artistului și pentru cel mic. Fără a da prea multe detalii despre procesul de adopție, care a fost unul lung și întortocheat, cei doi soți sunt conștienți că fiul lor va vrea să-și cunoască mama biologică, însă acest lucru va putea fi posibil când Toma împlinește 18 ani. Până atunci, Brenciu nu s-a ferit să-i vorbească celui mic despre femeia care i-a dat viață.

„Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare. Aș zice că cei mai câștigați suntem noi! E o poveste lungă și întortocheată. În final… e al nostru. Energic, inteligent, sportiv, simpatic și foarte iubit. Am vorbit despre ea (n.r. mama biologică). Are dreptul să o cunoască atunci când împlinește 18 ani. Deocamdată e preocupat cu școala, baschetul, joaca și prietenii”, a spus Horia Brenciu pentru Vivia.