Horia Brenciu, primele imagini la Vocea României: “S-a întors nebunu'”

Horia Brenciu s-a întors la masa juraților a emisiunii “Vocea României”, înlocuind-o pe Andra. Artistul a postat deja primele imagini cu el de la filmările show-ului și a făcut un adevărat spectacol, așa cum ne-a obișnuit și până acum.

“S-a întors nebunu’!“, a fost descrierea pe care şi-a făcut-o Horia Brenciu, încântat de revenire şi cu speranţa că va ajunge cu concurentul său de anul acesta în finală.

“Cel mai fain nebun de la Vocea!/ Pentru a urmări un artist care îl apreciez nu mă interesează postul TV, unde evoluează/ Horia va înfrumuseța aceasta emisiune,Andra nu este pentru gen de emisiune, sa vezi acum bătălie între jurati…/ Pentru mine Horia Brenciu e un artist complet așa că unde se duce îl urmăresc cu plăcere/ Nebunu de care ne era dor??! Incep din nou sa vizionez Vocea Romaniei“, sunt doar câteva dintre mesajele primite.

Prima reacție după ce a înlocuit-o pe Andra Măruță la Vocea României de la Pro TV

Horia Brenciu a făcut deja primele declarații despre această mutare-bombă în lumea televiziunii.

“Dragii mei, m-am întors la VOCEA ROMÂNIEI! Am parte de un nou început, unul plin de emoții pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi profesional in ultimii 5 ani. Le mulțumesc Deliei (ma voi gândi din când in când la zâmbetul tău seducător), lui Carla’s Dreams și mai ales lui Stefan (imi va lipsi ritmul de rock’n’roll). Mulțumesc tuturor echipelor de producție care mi-au făcut viața ușoară si frumoasa in acești ultimi 5 ani.

De azi, pornesc cu încredere pe un nou drum aparent cunoscut, dar plin de provocări. Salut cu entuziasm echipa de la Vocea României! Ma reîntâlnesc cu fratele meu, Zâmbărețul, de-abia aștept s-o cunosc pe fermecătoarea Irina Rimes și sper sa am un dialog spumos cu Tudor… De Bartoș, ce sa mai zic?! Chiar mi-a fost dor… ?

Concurentii mei au câștigat de 2 ori Vocea României si sunt hotărât sa nu mai pierd niciun trofeu. Dacă ma uit la toți anii de televiziune, din 1993 încoace, trag o sigura concluzie: sunt un tip norocos. Recunosc asta! Viața mea e un montagne rousse. Și-mi place. Sper că vă va plăcea și vouă… ? Ne vedem, așadar, din toamna, la Pro TV.”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook.