Horoscop chinezesc 2025. Două zodii vor avea cele mai dificile provocări

Multe surprize pentru oameni, potrivit horoscopului chinezesc 2025! Două zodii vor avea cele mai dificile provocări! Viața lor se va schimba radical în următoarele luni. Marian Golea a spus ce se va întâmpla pe planul personal, dar și profesional. Iată despre ce este vorba!

Începem prin a spune că anul 2025 va fi unul deosebit și cu energii favorabile atunci când vine vorba de Dragon, Cal, Maimuță și Cocoș. Cu toate acestea, veștile nu sunt cele mai bune pentru toată lumea. Marian Golea a venit cu cele mai noi clarificări!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că Șobolanii vor avea parte de provocări, asta pentru că vor avea pierderi și s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate. Bivolii și Tigrii vor avea, de asemenea, un an complicat.

„Energiile anului viitor nu sunt tocmai bune pentru toți. Sunt unele zodii avantajate și unele mai puțin avantajate. Zodiile avantajate sunt: Cocoșul, Maimuța, Calul și Dragonul. Șobolanii au pierderi și furturi de idei, dar probleme mici de sănătate. Atenție mare la condus, mai ales în lunile de metal: august și septembrie. Au și mici conflicte, dar au și prosperitate, din fericire. Bivolii și Tigrii o duc foarte rău, dar Tigrii cel mai rău. Iepurele are un an bunicel, dar nu foarte bun. Dragonul are un an extrem de bun. Șarpele nu are un an foarte rău, dar depinde cum știe să-l folosească. Calul este pe primul loc. Vine și acest element de dragoste care este nemaipomenit. Oaia și Maimuța pot să o ducă binișor anul viitor. Cocoșul o duce foarte bine, are steaua dragostei, iar zodiile legate de el prin dragoste, Șobolan, Maimuță și Dragon, vor avea parte de dragoste”, a mărturisit Marian Golea, potrivit romaniatv.net.