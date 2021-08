Horoscop zilnic 22 august 2021. A doua Lună Plină în zodia Vărsător

Horoscopul zilei de 22 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Vărsător au parte de o a doua Lună Plină care se petrece în zodia lor și, implicit, o a doua șansă să facă unele schimbări în plan personal.

Astăzi are loc o Lună Plină care se petrece din nou în zodia Vărsător, eveniment mai rar într-un an, dar deosebit de important pentru că poate fi privit ca o a doua șansă. Acum avem ocazia să facem acele schimbări și transformări pe care nu am reușit să le facem la prima Lună Plină din Vărsător care a avut loc pe 24 iulie 2021. Totodată, putem încheia un capitol și culege roadele unor situații demarate la Luna Nouă din Vărsător care a avut loc pe 11 februarie 2021.

Luna Plină din Vărsător are impact puternic în următoarele două săptămâni, dar efectele sale pot apărea până la jumătate de an de acum înainte. Cei mai afectați sunt Taurii, Leii, Scorpionii și Vărsătorii, în special cei născuți în a doua jumătate a zodiei sau care au ascendentul aici. De asemenea, efectele sale vor fi resimțite și de cei născuți în primele trei zile din zodia Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite să-și citească întâi previziunile pentru ascendent și apoi previziunile pentru zodie!

Horoscop Berbec

Berbecii s-ar putea să aibă parte de fel și fel de situații încordate cu prietenii sau cu asociații, să simtă nevoia de a se îndepărta de o persoană din anturaj sau chiar să iasă dintr-un grup sau proiect în care sunt implicați. Se pot culege roadele unor proiecte profesionale și unii nativi pot vedea ce trebuie să facă pentru a se dezvolta pe plan profesional, pentru a duce un proiect la succes, pentru a câștiga popularitate în online. Pe de altă parte, a doua Lună Plină din Vărsător îi poate ajuta să-și dea seama exact unde trebuie să încadreze o relație, la iubire sau la prietenie, deci poate încheia acele noi povești romantice fără structură solidă.

Horoscop Taur

Cei născuți în zodia Taur au parte de a doua Lună Plină din Vărsător în sectorul carierei și nativii pot simți nevoia unei schimbări privind direcția lor profesională. Poate fi vorba de o schimbare de strategie, de setarea unor obiective diferite sau chiar de o schimbare a profesiei în sine. Nu este exclus ca în cazul nativilor care au muncit să-și atingă niște scopuri, acum să fie vorba de o avansare. Imaginea, reputația, funcția, aspirațiile și ambițiile nativilor sunt acum în prin plan și vor avea parte de evenimente menite să-i conducă pe scenă, să-i stimuleze să se afirme.

Horoscop Gemeni

A doua Luna Plină din Vărsător îi poate ajuta pe Gemeni să-și dea seama care sunt credințele, convingerile și principiile de viață care trebuie schimbate pentru a face progrese. Pot primi informații, pot purta dialoguri sau pot avea parte de fel și fel de evenimente, posibil legate de o călătorie, de străinătate, care să-i determie să reanalizeze ce schimbări de mentalitate să facă. Atenție la iluzii și la așteptări nerealiste, mai ales legate de bani. Posibile dezechilibre financiare care, de asemenea, să stimuleze nativii să se reorienteze, să schimbe strategia de administrare a veniturilor. Este o perioadă în care își pot schimba modul în care se folosesc de propriile lor resurse personale, capitol la care intră banii, timpul, abilitățile, talentele, energia, etc…

Horoscop Rac

A doua Lună Plină din Vărsător activează axa intimității și a finanțelor, iar cei născuți în zodia Rac pot face schimbări importante legate de modul în care își administrează propriile lor venituri, dar și banii care vin de la alții. Resursele comune, fie cu partenerul, fie cu părinții sau partenerii de afaeri, sunt subiect fierbinte al acestei lunații. Unii nativi pot culege roadele unei investiții, pot obține un credit. Pe de altă parte, cum Luna le este guvernatoare, acum pot amplifica o serie de frici, angoase, suspiciuni și dezechilibre ale vieții intime, dar totodată pot vedea și rădăcinile acestora și calea spre vindecare.

Horoscop Leu

Leii resimt din plin a doua Lună Plină din Vărsător dat fiind că se petrece chiar în sectorul relațiilor lor. Nativii pot vedea acum ce nu funcționează în relația de cuplu, ce le lipsește și ce trebuie să facă pentru ca aceasta să fie îmbunătățită. Însă, lunația poate aduce și încheieri definitive acolo unde nu se mai poate face nimic. Pe de altă parte, și relațiile profesionale trec prin sita lunației și se pot încheia colaborări, contracte, se pot cerne oamenii în urma unor situații, astfel încât în jurul nativilor să rămână doar cei cu adevărat valoroși, alături de care pot face progrese.

Horoscop Fecioară

Cei născuți în zodia Fecioară au parte de cea de-a doua Lună Plină din Vărsător în sectorul muncii și sănătății, prin urmare, voit sau impus, nativii trebuie să facă schimbări importante legate de stil de viață, de rutină zilnică, de alimentație. O revizuire a locului de muncă, a sarcinilor, responsabilităților, a programului este necesară acum. Soarele va intra în zodia lor mâine și nativii pot profita de lunația de azi pentru a decide că este momentul să facă mai multă mișcare. Horoscopul de azi le atrage atenția că pot fi agitați, neliniștiți și irascibili, iar o plimbare în natură îi poate ajuta să se detensioneze.

Horoscop Balanță

Balanțele au parte de a doua Lună Plină din Vărsător în sectorul afectiv și îi poate ajuta să înțeleagă ce anume nu funcționează în relația sentimentală sau în relația cu copiii, pentru cei care sunt părinți, dar și în cazul unui proiect creativ în care sunt implicați. Astfel, nativii pot face schimbări importante dacă-și doresc progres. Nu este exclus ca relații aflate la început de drum să se încheie, însă în alte cazuri vor fi nativi care vor prinde curajul să-și recunoască și să-și exprime sentimentele pentru o persoană dragă.

Horoscop Scorpion

A doua Lună Plină din Vărsător va impacta pe cei născuți în zodia Scorpion în sectorul familiei și al locuinței și este foarte posibil să dea naștere unor conflicte cu cei dragi, unor tensiuni interioare și frustrări legate de viața personală, de viața profesională, frustrări legate de o situație locativă. Se pot activa resentimente mai vechi vizavi de familie, de trecut, poate o traumă din copilărie se cere acum vindecată. Starea emoțională poate fi mai vulnerabilă și fluctuantă și se pot lua decizii importante legate de viitor, de ideea de cămin în sine, dat fiind că nevoia de stabilitate și siguranță emoțională este foarte mare.

Horoscop Săgetător

Săgetătorii pot profita de cea de-a doua Lună Plină din Vărsător pentru a reveni asupra unor decizii luate, pentru a-și clarifica gândurile, viziunile, pentru a pune în altă lumină niște informații sau mesaje primite. Pot discuta cu mai mult curaj despre ei înșiși, pot recunoaște ceea ce-i doare și pot spune adevărul într-un context de viață. Pot avea parte de întâlniri importante, deplasări și dialoguri care să le aducă o nouă perspectivă asupra viitorului.

Horoscop Capricorn

A doua Lună Plină din Vărsător se petrece în sectorul financiar și poate stimula nativii să ia niște decizii importante legate de bani, venituri, salarizare, decizii pe care poate le-au amânat luna trecută sau care vin în urma unor situații petrecute în februarie. Lunația poate aduce ocazia culegerii unor roade în cazul nativilor care și-au valorificat talentele în ultima jumătate de an. Totodată, poate fi vorba de schimbări și transformări care vizează o relație intimă, poate chiar legate de viața intimă a cuplului.

Horoscop Vărsător

Luna Plină se petrece din nou în zodia lor, iar Vărsătorii resimt din plin dorința unei schimbări majore, radicale în viața lor, dar și în relațiile lor. S-ar putea ca acum să vadă clar ceea ce au evitat să vadă și să accepte în legătură cu partenerul de viață sau cu un colaborator, un asociat, un partener de afaceri. Realitatea poate fi dură și poate împinge către decizii radicale, de la despărțiri și până la reconsolidări. Pot culege roadele unui contract, pot face un progres remarcabil în relația de cuplu, totul depinde de ceea ce-și doresc pentru viitor, atât ei, cât și partenerii lor.

Horoscop Pești

Cei născuți în zodia Pești primesc o a doua șansă de a-și îmbunătăți viața odată cu această a doua Lună Plină din Vărsător, în sensul că nativii pot vedea clar ce schimbări trebuie să facă în stilul de viață, în rutina zilnică, în plan profesional pentru a fi liniștiți psihic și emoțional. Emoții reprimate, gânduri ascunse, secrete, amintiri pot ieși acum la suprafață și este un moment bun să vindece rănile trecutului, să ierte și să conștientizeze că acțiunile prezente au la bază vulnerabilități mai vechi, nedepășite.