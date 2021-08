HOT! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la piscină, în Turcia. Costumul de baie a furat toate privirile!

Bianca Drăgușanu se află în Turcia, în Bodrum, acolo unde s-a cazat la un hotel de lux, cu all-inclusive, unde se bucură de vremea frumoasă, de soare, plajă, piscină și cumpărături. Recent, blondina a postat pe rețelele de socializare o imagine în care arată super-HOT în costum de baie!

Bianca Drăgușanu a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare la piscină, în Turcia, în Bodrum. Îmbrăcată într-un costum de baie super sexy, minuscul, de culoare turcoaz, aceasta s-a bucurat de soare și plajă. Cu ochelarii de soare la ochi și accesorizată, Bianca Drăgușanu a pozat precum o adevărată divă, semn că se simte foarte bine în pielea ei!

Recent, Bianca Drăgușanu s-a fotografiat și la masă, în timp ce servea micul-dejun. Cum aceasta are grijă de silueta ei, Bianca Drăgușanu a ales, la micul-dejun, din toate preparatele care i-au stat la dispoziție să servească doar un mic bol cu câteva măsline. Este clar că și în vacanță, blondina are mare grijă la caloriile în plus.

Nefericită în dragoste, dar succes pe plan profesional

Diva showbiz-ului românesc are două mariaje eșuate, unul cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, pe Sofia, și altul cu Alex Bodi, de care s-a despărțit definitiv în octombrie 2020. De altfel, în trecut, ea a avut relații de lungă durată cu fotbalistul Adrian Cristea, dar și Tristan Tate, iar după separarea definită de milionarul din Mediaș a format un cuplu cu Gabi Bădălău.

Toate relațiile Biancăi Drăgușanu s-au terminat fie înșelată, fie cu suferință. Cu toate astea, fosta prezentatoare tv a căzut mereu în picioare, s-a ridicat din propria cenușă și a avut un succes fulminant pe plan profesional. Fosta prezentatoare tv se află într-o perioadă perfectă pe toate planurile, căci afacerea cu haine i-a adus un venit considerabil, dar și contractele de imagine de zeci de mii de euro.

Sursă foto: Instagram Bianca Drăgușanu, arhivă Cancan