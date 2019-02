Hoții de buzunare acționează nestingheriți, iar polițiștii dau răspunsuri halucinante: ”Nu avem ce face!”

Hoții de buzunare își văd liniștiți de ”activitatea” lor, asta în vreme ce poliția așteaptă cât mai multe ”detalii” pentru a porni în urmărirea lor. Nu este vorba despre incompetență, firește, numai că suntem pe plaiurile mioritice și totul se urnește cu foarte mare greutate.

Pe pagina de Facebook a grupului ”Ești din Târgu Mureș dacă…”, cineva a postat un mesaj din care reiese că s-ar putea face mult mai multe în ceea ce privește hoții de buzunare, dar asta doar dacă s-ar dori cu adevărat. Autorul mesajului a fost martorul unei scene șocante. Totul s-a petrecut vineri, în jurul prânzului, într-un autobuz. Cetățeanul respectiv a observat cum doi hoți de buzunare încercau să fure ceva din buzunarul unui călător, numai că și-au dat seama că sunt priviți și au renunțat.

Bărbatul, bine intenționat, a coborât din autobuz la prima stație și a anunțat organele de poliție, numai că i s-a spus să vină la secție cu mai multe detalii. Atât și nimic mai mult.

”ATENȚIE LA HOȚII DE BUZUNARE

Vineri între orele 11-12; am luat autobuzul NR 18 din statia Cornișa. Odată cu mine au intrat 2 barbati unul mai mic cu barbă și mai slăbuț, altul mai înalt. Am vazut cum cel mai mic a bagat mana in buzunarul unui om incercand sa fure ceva, dar uitandu-ma insistent m-au vazut si s-au oprit. Am coborat din autobuz urmatoarea statie si am sunat la politie dandu-le detaliile de mai sus, spunandu-le ca am facut si poze acestora. Raspunsul politiei a fost : Nu avem ce face, daca vreti sa ajutati haideti la post cu mai multe detalii.

Asta insemna o pierdere de timp, de cel putin 1 oră în care cei 2 hoti puteau sa „dispara”.

ATENȚIE LA HOȚII DE BUZUNARE”

Bineînțeles că nu poți prinde hoți de buzunare dacă stai în secție și aștepți informații suplimentare de fiecare dată. Din acest punct de vedere, oamenii legii mai au multe de învățat. Iar comoditatea și lipsa de implicare nu fac altceva decât să dea apă la moară infractorilor.