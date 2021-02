Șerban Hiudu și Mihai Găinușă s-au certat în urmă cu șapte ani, iar împăcarea nu a mai venit. Fiecare a luat-o pe drumul lui, în radio amândoi, iar cu banii se descurcă nu prea bine.

Șerban Huidu a mers în pierdere după despărțire, conform cifrelor firmei sale de producție, ”Hodoronc Tronc Production”. Când s-a despărțit de Găinușă, în 2014, afacerile i-au scăzut drastic, de la 5,5 milioane de lei la doar 2,2. Totuși, în ultimii șase ani, Șerban Huidu a avut o cifră de afaceri care a depășit 13,5 milioane de lei, ultimul profit net declarat fiind de 400.000 de lei. Huidu avea în 2019 (ultimul bilanț, n.r.) opt angajați și datorii de 1,1 milioane de lei pe firmă. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRATUL MOTIV AL RUPTURII DINTRE ȘERBAN HUIDU ȘI MIHAI GĂINUȘĂ: ”NU MAI VORBIM DIN 2015”)

Huidu și Găinușă de la Croinica Cârcotașilor pierd bani, an de an

La Găinușă, lucrurile sunt însă și mai complicate. El și-a lichidat firma de producție ”Trosc Pleosc Production” încă din 2016, an în care a avut o cifră de afaceri de 13.400 de lei și un profit ”negative” de 195.000 de lei. Asta în condițiile în care firma avea venituri de peste un million de lei, înainde de despărțirea de Huidu.

Mihai Găinușă și-a încercat șansa cu o pensiune localitatea Cheia, dar nu a avut nici aici noroc. 41.000 de lei profit la o cifră de afaceri de 500.000 de lei, în anul 2019. Lesne de înțeles că anul 2020 a fost dezastruos, din cauza pandemiei care a lovit afacerile din turism. În prezent, el realizează matinalul la un post de radio și are propriul canal de Youtube urmărit de doar câteva sute de abonați. (NU RATA: CUM S-A „BĂTUT” ȘERBAN HUIDU PENTRU „MOȘIA” DE LA ÎNSURĂȚEI)

Mihai Găinușă și Șerban Huidu de la Cronica Cârcotașilor s-au certat, fiind atunci scandalul anului. Nimeni nu știe nici azi ce anuma s-a întâmplat între ei. „Mulțumesc Șerban că ai crezut în valoarea mea. Nu-ți mulțumesc pentru că ai distrus ceea ce am construit împreună. Și ți-ai asumat integral meritele. Nu mă deranjează toate mesajele tale, deoarece nu mă mai interesează trecutul. Am făcut radio și televiziune și înainte de Cronică, fac și după. N-o să fac niciodată compromisul de a scrie vulgarități, numai ca să câștig un public pe care n-o să-l respect”, a spus la un moment dat Mihai Găinușă.