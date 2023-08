I-a dat doi pumni în coaste concurentei de la Insula Iubirii: „Nu v-a spus că am bătut-o?”. În sezoanele trecute ale emisiunii de la Antena 1 au ieșit la iveală informații halucinante

Insula Iubirii a ajuns la cel de-al șaptelea sezon. Până la momentul actual, nu a existat sezon în care unii dintre concurenți să nu calce strâmb sau să fie angrenați în diverse scandaluri și controverse. Într-unul dintre sezoanele trecute ale emisiunii de la Antena 1 au ieșit informații incredibile, la iveală. De altfel, este vorba despre sezonul 4 al show-ului, când un fost concurent a recunoscut că și-a bătut partenera de la acea vreme. I-a dat doi pumni în coaste! Iată detaliile mai jos, în articol.

Insula Iubirii nu aduce în prim-plan doar aspectele plăcute unei relații, ci și „dedesubturile” ei. Într-un sezon trecut al emisiunii de la Antena 1, o fostă concurentă a recunoscut că partenerul de viață punea presiune pe ea – prin autoritatea de care dădea dovadă. De altfel, la testimoniale, într-unul dintre episoadele sezonului 4, fostul concurent de la Insulă a recunoscut că a aplicat rele tratamente asupra celei pe care o considera „jumătatea” lui.

Mai cu seamă, este vorba despre un incident petrecut între Cati și Răzvan, doi foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1, sezonul 4. Fosta concurentă a dezvăluit, la momentul acela, în fața camerelor, că partenerul de viață devenise agresiv. A lovit-o în zona coastelor, aspect recunoscut și de Răzvan, la testimoniale.

„El e ăla care dă cu pumnul în masă şi spune ce are de spus. Nu lasă niciodată de la el. Probabil am nevoie de un bărbat lângă mine care să fie mai autoritar”, a mărturisit Cati, la Insula Iubirii, atunci.

Vezi și COȘMARUL VIEȚII LUI RADU VÂLCAN, DE LA INSULA IUBIRII: „MĂ OPRESC AICI CU DECLARAȚIILE DIN RESPECT PENTRU VÂRSTA PE CARE O ARE”

O fostă concurentă de la Insula Iubirii, Antena 1, agresată fizic de fostul iubit: „I-am dat doi pumni la coaste”

Răzvan, fostul concurent al sezonului 4 Insula Iubirii, a recunoscut, în fața camerelor, că a lovit-o pe Cati. A mărturistit și motivul halucinant în urma căruia își lovise „jumătatea”. Cu seninătate, fostul concurent a susținut că „nu știe să tacă”, motiv pentru care a aplicat violența fizică.

„Nu v-a spus că am bătut-o o dată pe Cati? Nu v-a spus… Pentru că nu ştie să tacă. I-am dat doi pumni la coaste… nu foarte tare, că e foarte slabă. Ştie toată lumea, nu ne mai ferim acum”, a recunoscut, la momentul acela, fostul concurent.

Tot despre acest incident, Răzvan a mărturisit că, de fapt, violența fizică nu ar fi avut loc. S-a răzgândit și s-a scuzat, spunând că „era beat”, atunci, și că ar fi întrebat-o dacă a lovit-o, Cati spunând că „nu a lăsat-o lată niciodată”.

„Eram beat atunci, am vorbit cu ea, nu am lovit-o. Am întrebat-o dacă am lovit-o şi mi-a zis că nu am lăsat-o lată niciodată”, a dezvăluit el.

Vezi și IMAGINILE VORBESC DE LA SINE! CONCURENTA DE LA INSULA IUBIRII CARE S-A SĂRUTAT CU O ISPITĂ MASCULINĂ, FĂRĂ SĂ SE GÂNDEASCĂ LA RELAȚIE: „NU A DAT ÎNAPOI NICI MĂCAR O SECUNDĂ”