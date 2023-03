Lui Victor Becali îi place bicicleta! Lasă, fără pic de regret, bolidul să se ”odihnească” și sare, de fiecare dată cu nerăbdare, în șa. A făcut-o și zilele trecute, când și-a propus sănătate curată. Doar că a mers cam riscant, printr-un trafic aglomerat. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

I-a trecut glonțul pe la ureche! Aste se poate spune despre Victor Becali, dacă priviți imaginile oferite de site-ul nostru. S-a întâmplat în Pipera, unde fostul agent de jucători a ieșit la o plimbare cu bicicleta. Fratele mai celebrului Giovani a încălecat pe-o șa și… Fix atunci bolidul a trecut razant cu el!

Victor Becali a pedalat, de zor, bolidul a trecut razant!

Omul a continuat, liniștit, să pedaleze pe șoseaua plină, aproape lipit de bordură. Sănătate curată se poate spune că a ”inhalat” cel care făcea, într-o perioadă, transferuri bombă, doar că problemele (Vezi AICI detaliile) i-au ”curmat” din elan.

Teafăr avea să ajungă acasă Victor Becali, după o tură de cartier ceva mai periculoasă, de data aceasta. Ceea ce nu înseamnă că bicicleta îi va deveni dușman, ba, dimpotrivă, pentru că pedalatul a devenit, se pare, un hobby. De altfel, paparazzii aveau să-l surprindă tot pe bicicletă în Pipera și în timpul pandemiei de coronavirus, doar că atunci imaginile erau, de-a dreptul, haioase.

(CITEȘTE ȘI: VICTOR BECALI SE POARTĂ CA ITALIENII! CEL MAI ”JMECHER” IMPRESAR DIN ROMÂNIA ȚINE PASUL CU TINERII!)

Era vară, e drept, iar Victor Becali se pusese pe treabă doar în… papucei de casă. Ba își făcuse mișcarea obligatorie mai mult prin jurul casei din Pipera, așa că omul este de înțeles (Vezi AICI imaginile).

Nu mai merge cu avionul, alături de fratele lui

Dacă bicicleta-i face tare cu ”ochiul”, avionul este o adevărată corvoadă pentru el. Asta pentru că a trăit momente de spaimă, acum mulți ani. Geamurile avionului s-au spart, iar pilotul forța aterizarea la Bruxelles. Giovani Becali avea să dezvăluie că, de atunci, nu mai călătorește alături de fratele său.

(NU RATA: IMPRESARUL A INTRAT ÎN RESTAURANTUL LUI DANI OȚIL CU UN AMIC ȘI… VICTOR BECALI A FĂCUT PRIMA RAZIE ÎN 2023!)

“O singură dată am mers şi s-au spart geamurile piloţilor şi am aterizat forțat la Bruxelles. Mergeam la Londra. A fost prima după multe…. De multe ori am vrut şi n-am mers şi atunci când am mers, pentru că nu mai aveam alt zbor, era singura posibilitate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat şi îţi dai seama că nu va urma un alt zbor împreună”, a povestit Giovani Becali.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.