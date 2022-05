Victor Becali a ieșit din biroul său, poziționat cum nu se poate mai bine, în ”Floreasca”, și a plecat grăbit la întâlnire. Treburi urgente, pesemne, care nu puteau fi amânate. Cu doi amici urma să le rezolve, undeva la un restaurant din apropiere. A urcat în mașină și a călcat accelerația preț de câteva minute. Atât i-a luat până la destinație. Tinerește, ca italienii, se poartă agentul de jucători: cămașă, blugi, pantofi. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Victor Becali parcă trăiește a doua tinerețe. E ”sprinten” mai mereu, iar ținuta ”radiază” și ea pe el. E „pe italienește” și îl prinde de minune. Tricou, blugi rupți, iar în picioare a ”aruncat” o pereche de pantofi de piele întoarsă, cu cănăfiori. Așa a apărut fratele mai mic al lui Giovanni la întâlnirea cu cei doi amici, pentru a rezolva unele treburi.

(CITEȘTE ȘI: VICTOR BECALI E „TREND SETTER” ȘI LA 60 DE ANI! IMPRESARUL A IMPRESIONAT PRIN ȚINUTĂ ȘI … )

Surâzător din cale afară, Victor Becali a tras în parcarea de la restaurantul Entourage, unde a și fost întâmpinat de cei doi prieteni. Și-au zâmbit reciproc, apoi impresarul avea să coboare, să se salute amical cu oamenii și să se îndrepte către restaurant. Urmat de amicii lui. Cei trei s-au retras la o masă, unde aveau să ”dezbată” mai bine de o oră.

Victor Becali, amintiri ”grele” din pușcărie

Victor Becali era eliberat din închisoare în 2018, după ce a ispășit patru ani și jumătate, ca urmare a condamnării din „Dosarul Transferurilor”. Fostul impresar a povestit cum a fost viața după gratii.

„A fost un șoc total în prima zi. Am mers la Poarta Albă, m-am predat, m-au cazat. Nu e nici iadul pe pământ, dar nu e nici o plăcere să fii acolo. Cu cât înțelegi mai repede unde ești, cu atât îți va fi mai ușor.

Dacă stai să te gândești… cine am fost, unde am ajuns… nu iese bine. Dacă nu înțelegi unde ești, e foarte greu. Am vorbit cu fratele meu și ne-am zis: trebuie să uităm cine am fost, ne facem pedeapsa și asta este.

Celulă de 11 metri pătrați, patru paturi și un grup sanitar unde, dacă nu erai atent și te întorceai brusc, spărgeai faianța cu cotul. La Poarta Albă am stat și 12 oameni în celulă. Nu au fost condiții de lux, așa cum s-a scris”, a povestit agentul de jucători.

(NU RATA: IOAN BECALI, DESPRE CUM S-A ÎMBOLNĂVIT DE COVID-19: „NE-AM INFECTAT LA BAR, AM LUAT TOȚI. DOAR GIGI NU A LUAT VIRUSUL”)

Victor Becali a fost condamnat în martie 2014 la patru ani și opt luni de închisoare în „Dosarul Transferurilor”, alături de George Copos, Ioan Becali, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gică Popescu, Gigi Nețoiu și Cristian Borcea. Cei opt au fost acuzați că au efectuat tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.