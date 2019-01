Victor Becali a oferit un interviu de curând, iar în timpul declarațiilor, el a făcut câteva mărturii acide la adresa Elenei Udrea. Vărul lui Gigi Becali a vorbit și despre prima noapte petrecută în închisoare. Condamnat în Dosarul “Mită pentru judecătoare” și în Dosarul “Transferurilor”, fostul agent neagă că ar avea vreo implicare în mafia pariurilor.

Victor Becali tună și fulgeră la adresa Elenei Udrea, după ce a ieșit din închisoare

În vârstă de 57 de ani, Victor Becali a lansat câteva replici acide la adresa celor care s-au s-au sustras arestărilor, printre care se numără Elena Udrea, Alina Bica și Radu Mazăre. “Sunt împăcat, din moment ce mi-am asumat pedeapsa şi m-am predat! Nu am plecat nici în Guatemala, nici în Costa Rica sau în alte destinaţii exotice. Asta e… Nu m-am gândit niciodată să fac aşa ceva! Niciodată! Indiferent care ar fi fost pedeapsa”, a declarat Victor Becali în gsp.ro.

Fostul agent şi-a ispăşit trei sferturi din pedeapsă atât în Dosarul Transferurilor, cât şi în Dosarul pentru mituirea judecătoarei Terceanu – în total a stat 54 de luni după gratii. El a fost eliberat condiționat în urmă cu trei luni și a spus despre prima noapte petrecută în închisoare că a fost cumplită.

“Prima noapte la puşcărie a fost cea mai grea! Ne-am predat, ne-au cazat… închisoarea nu este nici iadul pe pământ, dar nicio bucurie. Am lucrat la spălătorie, dar şi la un atelier care se ocupa cu de toate”, a mai povestit vărul lui Gigi Becali.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

“Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea e logodită cu Adrian Alexandrov

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. “Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.