I-am făcut calculul final! Câți euro primește Ștefania Stănilă din partea Pro TV, pentru cele 20 de săptămâni la Survivor 2023

Competiția Survivor România se află pe ultima sută de metri. În curând, telespectatorii vor afla cine este marele câștigător al concursului. În acest moment, în joc au mai rămas 5 concurenți, după ce Ștefania Stănilă a părăsit seara trecută show-ul. Fosta Faimoasă a luptat enorm pentru a ajunge în finală, dar o accidentare a făcut ca parcursul ei să se încheie mult mai devreme. Cu toate acestea, tânăra pleacă acasă cu o sumă frumușică de bani.

Consiliul de seara trecută a fost unul extrem de trist. Vestea că Stefania părăsește competiția Survivor i-a șocat pe concurenți. Nimeni nu se aștepta la acest deznodământ, însă, pe de altă parte, sunt conștienți că doar unul va pleca acasă cu marele premiu. Momentul în care și-au luat rămas bun de la fosta lor colegă a fost unul emoționant. Concurenții rămași, încă, în joc au plâns alături de gimnastă și au felicitat-o pentru tot ce a reușit să facă în competiție.

Dintre toți, Carmen Grebenișan a fost cea mai afectată, concurenta revenindu-și cu greu după acest moment.

„Ești un om minunat. Sunt mândră că am luptat alături de o campioană”, i-a transmis Alexandra Porkolab.

„E mândru de tine (n.r tatăl Stefaniei), l-ai făcut cel mai mândru”, i-a spus și Alexandra Ciomag cu ochii în lacrimi.

Câți bani a primit Ștefania Stănilă din partea Pro TV, pentru cele 20 de săptămâni la Survivor 2023

Concurenții care au acceptat, de-a lungul timpului, provocarea de a participa la Survivor România au avut de înfruntat condiții greu de imaginat. Unii au reușit să reziste și să facă față tuturor provocărilor, alții, însă, au abandonat competiția. Dar, înainte de a înțelege ce înseamnă cu adevărat acest show, atât Faimoșii, cât și Războinicii au încercat să își negocieze foarte bine contractele și implicit banii pe care îi primesc săptămânal.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că vedetele au fost mereu mai bine plătite. Anul acesta s-a spus că cea care a luat cei mai mulți bani a fost Vica Blochina. Blondina ar fi încasat nici mai mult, nici mai puțin de 7.000 de euro pe săptămână. La polul opus s-au aflat Bianca Patrichi, Ada Dumitru și Ștefania Stănilă. Se pare că fetele au primit doar 1.500 de euro din partea producătorilor.

Însă, dacă facem un calcul simplu, ne dăm seama că suma cu care Ștefania Stănilă a reușit să plece din show este una destul de frumușică. Gimnasta a intrat chiar din prima ediție, pe 9 ianuarie, ceea ce înseamna că a stat 20 de săptămâni. Astfel 1.500 euro x 20 săptămâni = 30.000 de euro.

Ce a spus Ștefania Stănilă despre eliminarea de la Survivor

Înainte să părăsească emisiunea, Daniel Pavel a rugat-o pe Ștefania Stănilă să transmită un mesaj despre tot ce a trăit în ultima perioadă. Tânăra s-a arătat dezamăgită de faptul că a fost eliminată, pentru că simțea că poate să ajungă mult mai departe. Cu toate acestea, concurenta a mărturisit că Survivor a fost experiența vieții sale.

„Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare încât puteam trece peste orice obstacol. Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă. Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe. Mă doare și simt că ceva, încă, rămâne aici în Survivor. Nu-mi vine să cred domnul Dan, sunt împăcată cu absolut tot ce am făcut. E greu, chiar e greu, mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finala și țin minte domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră și am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine”, a spus Ștefania Stănilă cu ochii în lacrimi.