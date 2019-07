I-am găsit familia presupusului ucigaș în serie din Caracal!

Comportamentul agresiv și de neînțeles al presupusului criminal în serie Gheorghe Dincă a pus pe fugă inclusiv familia acestuia! De aproape zece ani, nici soția, dar niciunul dintre cei patru copii ai săi nu ar mai fi vrut să știe nimic despre el. Ultima oară când au fost văzuți împreună se întâmpla în 2010, când suspectul afișa, încă de pe atunci, o atitudine mânioasă și toată lumea se ferea de el. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, are informații în exclusivitate!

Principalul suspect în cazul disparițiilor din Caracal, Gheorghe Dincă, a fost arestat, sâmbătă. Între timp, anchetatorii continuă perchezițiile în casa ororilor, iar informațiile din acest caz scot la suprafață, cu o viteză amețitoare, detalii care șochează prin atrocitatea lor! Cum ar fi faptul că, așa cum s-a vehiculat de la început, legiștii au stabilit că osemintele găsite în curtea suspectului sunt umane! Și nu doar asta, ci că sunt foarte vechi, ceea ce înseamnă că numărul victimelor descoperite ar putea crește când se va afla ADN-ul lor. O altă problemă ar fi că cenușa recoltată este foarte veche, ceea ce îngreunează ancheta pornită și așa cu stângul. (CITEȘTE AICI: Anchetatorii, oripilați de ce au găsit în casa lui Gheorghe Dincă)

Câte victime ar fi făcut presupusul ucigaș în serie

Gheorghe Dincă a fost arestat sub acuzația de viol și trafic de minori, infracțiunea de omor neputând fi probată momentan, susțin procurorii, în ciuda rămășițelor umane găsite în curtea lui! La perchezițiile de la domiciliul său au fost găsite inclusiv bijuteriile uneia dintre victime, ale Alexandrei Măceșanu, fetița de 15 ani despre care toată lumea știe acum cu câtă disperare a încercat să se salveze din mâinile suspectului, care o sechestra într-una dintre camere. Autoritățile s-au împotmolit în proceduri când fata a sunat nu o dată, ci de trei ori la 112! Au acționat abia când a fost prea târziu și nu au mai găsit-o.

Începând de vineri, acest caz fără precedent în România naște zeci de întrebări la care răspunsurile vin pe rând, și din ce în ce mai șocante. Poate cel mai important, câte victime să fi căzut în mâna acestui individ care din acuzațiile aduse pare un criminal în serie?!

Familia lui Gheorghe Dincă

Multă lume se întreabă dacă Gheorghe Dincă are familie sau apropiați care să fi știut că acesta are un comportament deviant. Ei bine, există, însă se pare că nimeni nu voia să mai știe nimic despre el de aproape 10 ani. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, soția s-a despărțit de el (însă nu și în acte) din cauza bătăilor pe care i le aplica în mod constant. Cei care au ”salvat-o” au fost chiar copiii pe care îi au împreună, trei băieți și o fată. Băieții, mai exact, ar fi vrut s-o țină cât mai departe de el, ca să nu-i facă rău, așa că au luat-o în Italia, alături de ei.

Iar pe el nu ar mai fi vrut să-l mai vadă. Cu siguranță, niciunul dintre ei nu știa că tatăl lor ar fi capabil de asemenea cruzime, iar acum privesc consternați la toate aceste dezvăluiri. Toți copiii lui Gheorghe Dincă sunt serioși, cu meserii frumoase, fericiți alături de familiile lor. (VEZI ŞI: Imagine revoltătoare cu presupusul criminal în serie din Caracal, în momentul capturării)

De exemplu, fata lui profesează ca medic veterinar, în Timișoara, însă inclusiv ea a stat departe de tatăl ei. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că ultimul eveniment la care suspectul a participat alături de familie a fost în 2010, atunci când fiica lui s-a căsătorit. Inclusiv atunci Gheorghe Dincă afișa un comportament dubios, fiind tot timpul retras, cu o privire mânioasă și rătăcită.

Anchetatorii, oripilați de ce au găsit în casa lui

Un anchetator a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, ce s-a descoperit în locuința groazei, aflată pe Strada Craiovei, nr. 169 din Caracal. “Era dormitorul, camera de zi a lui Dincă Gheorghe, în latura de vest… Am găsit material calcinat, o pereche de blugi. În holul locuinței, o poșetă, o pereche de încălțăminte, carnea aflată în congelator. S-a mai descoperit un telefon mobil tot în dormitor. E marca Alcatel și o husă de telefon. Poate reușim să ridicăm de acolo ceva, mai facem o cercetare”, a afirmat unul dintre anchetatori în interviul oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

(Citește și: EXCLUSIV. Gheorghe Dincă şi-a scos casa la vânzare încă de pe 16 iulie. Cine a răspuns azi la numărul de telefon din anunţ)

Potrivit referatului de arestare al procurorilor, într-un butoi metalic din curte s-a găsit “cenușă cu resturi calcinate, printre care 21 de resturi de dinți de proveniență umană”. Tot în cenușă s-au găsit trei inele și alte resturi de obiecte.

“Când am dat hainele la o parte, erau mulți șoareci, fugeau ca toți…”, a mai spus anchetatorul, la un moment dat, în timpul declarațiilor date în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Gheorghe Dincă susține că este nevinovat

După ce magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea preventivă a lui Gheorghe Dincă, acesta a depus contestație.

„A fost depusă contestație la măsura arestului preventiv. Contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel Craiova”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Dana Nicu, purtător de cuvânt al Tribunalului Dolj. (CITEȘTE ȘI: PSIHOLOG CRIMINALIST, DESPRE PRESUPUSUL CRIMINAL ÎN SERIE DIN CARACAL: ”S-AR PUTEA SĂ AVEM O SURPRIZĂ ŞI SĂ AFLĂM CĂ RÎMARU ESTE MIC COPIL PE LÂNGĂ ACEST CRIMINAL”)

După ce a fost luată măsura arestului preventiv, avocatul lui Gheorghe Dincă a fost întrebat dacă s-a descoperit că apelurile fetei la 112 au fost făcute de pe telefonul presupusului agresor, acesta răspunzând: „Din câte am înțeles da. Apelul era făcut de pe telefonul lui”. Întrebat cum explică Gheorghe Dincă acest aspect, avocatul a declarat că „nu îl explică, nu recunoaște”.

Potrivit acestuia, suspectul principal de la Caracal pledează nevinovat: „Spune că nu cunoaște cele două persoane despre care este acuzat că le lipsește de libertate. La ora actuală acuzația nu este de omor, este vorba despre trafic de minori și viol, acestea sunt infracțiunile care se rețin în sarcina dânsului”, a declarat avocatul.

Întrebat, de asemenea, dacă există probe concrete în acest dosar, avocatul a răspuns: „Da, există probe concrete însă, din punctul meu de vedere, nu este suficient ca, la ora actuală, să apreciem că această persoană este vinovată și trebuie condamnată”.

Cine ar fi victimele lui Gheorghe Dincă

Două fete care locuiesc în două localităţi diferite, aflate în apropiere de Caracal, au dispărut în condiţii asemănătoare, la diferenţă de trei luni. Alexandra Măceşanu şi Mihaela Luiza Melencu au fost văzute ultima dată în timp ce erau luate la ocazie. Ambele fete, de vârste apropiate, se întorceau de la Caracal către localităţile de domiciliu atunci când s-au urcat în maşini, la ocazie, şi nu au mai fost văzute vreodată. Prima care a dispărut fără urmă este Mihaela Luiza Melencu sau “Lulu”, cum era cunoscută de prieteni şi familie.

Pe 14 aprilie, fata de 19 ani a plecat de acasă, din comuna Dioşti, către Caracal, pentru a scoate bani de la bancomat. La întoarcere, Mihaela Luiza a luat o maşină la ocazie, iar de atunci nu a mai fost văzută. La trei luni de la dispariţia Mihaelei, o altă fată a dispărut în condiţii similare.

Vineri dimineaţă, Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, se afla la liceul din Caracal la care învaţă.

La întoarcere, Alexandra s-a urcat într-o maşină la ocazie, atunci fiind ultima dată când a fost văzută. Familia şi prietenii tinerei au reclamat dispariţia la Poliţie şi au cerut ajutorul oamenilor pe Facebook. Mii de oameni au distribuit postarea despre dispariţia Alexandrei, în speranţa ca cineva o va recunoaşte şi va anunţa Poliţia. (DETALII AICI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)