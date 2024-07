Iadul prin care a trecut câștigătoarea Masterchef. Aida Parascan, dezvăluiri cutremurătoare: ”Am stat față în față cu moartea!”

Aida Parascan, cunoscută pentru câștigarea celui de-al doilea sezon „MasterChef” de la Pro TV, a ales să-și urmeze o nouă direcție profesională după succesul în bucătărie. Recent, tânăra a făcut o dezvăluire emoționantă despre cel mai greu moment din viața ei. Iată prin ce a trecut aceasta!

Aida a deschis un subiect sensibil pentru ea, pierderea unei sarcini acum trei ani. Aceasta a discutat despre impactul profund pe care l-a avut această experiență asupra vieții ei și despre cum a reușit să își regăsească echilibrul. În prezent, câștigătoarea „Mater Chef” s-a reprofilat și este activă într-un nou domeniu profesional.

Aida Parascan și-a deschis sufletul și a mărturisit transformările majore din viața sa. După ce a locuit ani de zile în Italia, unde a aprofundat tainele gastronomiei, Aida a decis să facă schimbări semnificative în cariera și viața sa personală.

Parascan a vorbit despre provocările și realizările sale ca mamă a trei copii: Geanina, Samuele și Emilia. A recunoscut că a fost atât mamă, cât și tată pentru copiii săi, înfruntând singură dificultățile și responsabilitățile zilnice. Aida a rememorat cu emoție unul dintre cele mai dificile momente din viața sa – pierderea unei sarcini acum trei ani, o experiență care a marcat-o profund și care a întărit-o în calitatea sa de luptătoare.

„Cred că cel mai greu moment a fost acum trei ani, când am pierdut sarcina. Am stat față în față cu moartea și am pierdut o ființă pe care o așteptam. Am înțeles, însă, sensul și am reușit să merg mai departe”, a spus Aida Parascan pentru Fanatik