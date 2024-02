Iancu Sterp, ”Războinicul” de la Survivor All Stars, a spus motivul pentru care nu se înțelege cu Maria Lungu: ”Mă deranjezi”

După conflictul pe care l-a avut cu Maria Lungu, Iancu Sterp a reușit să atragă un val de antipatii în jurul său, iar ”Războinicul” a fost catalogat ca fiind un bărbat misogin. În ciuda momentelor tensionate și al replicilor dure dintre cei doi concurenți, fratele lui Culiță Sterp a simțit nevoia să-și justifice comportamentul și afirmațiile.

Recent, între Iancu Sterp și Maria Lungu au avut loc mai multe episoade tensionate. Cei doi au fost protagoniștii unui schimb de replici acide, iar ”Războinicul” a reușit să-și contureze o imagine de bărbat cu apucături de misogin. Pe lângă faptul că nu are o părere prea bună despre colega sa pentru că ar avea ”gura prea mare”, acesta consideră că nici pe traseu nu este cea mai bună.

Fără prea multe detalii, Maria Lungu i-a oferit replica lui Iancu: „A spus că nu fac nimic. Eu fac treaba cu fetele. Fetele au treaba lor. Ce problemă ai tu cu mine? Tu cine ești ca să vii spui dacă cineva face ceva bine? De acum încolo nu o să fac nimic și chiar o să am gura mare”, a spus Mariei Lungu.

În ciuda tuturor speculațiilor, fratele lui Culiță Sterp a reacționat într-un mod surprinzător și a decis să-și justifice ieșirile verbale și să discute despre situațiile tensionate pe care le are cu colega sa, Maria Lungu. Fiind acuzat că nu își respectă colegele din echipă, ”Războinicul” și-a început discursul prin a reaminti că provine dintr-o familie în care a crescut alături de trei femei – mama și două surori mai mari, motiv pentru care nu are cum să nu iubească femeile. Acesta a continuat prin a-și susține punctul de vedere, însă neagă faptul că la mijloc ar fi vorba despre un comportament misogin sau că ar avea ceva personal cu Maria Lungu. Ceea ce îl deranjează cel mai mult este lipsa de implicare a colegilor săi, fie că este vorba de femei sau bărbați.

„Eu vreau să spun că am crescut într-o familie cu 3 femei, mama și cele două surori mai mari ale mele, pe care le iubesc din toată inima și le respect din toată inima și mi-am luat o iubită care se aseamănă în comportament, în limbaj, în gesturi, în absolut tot, cu surorile și mama mea, pentru că așa am fost crescut și așa mi-am dorit o iubită și așa am găsit, mulțumesc lui Dumnezeu. Ele mă cunosc și știu ce caracter am și cât de mult respect femeile, pentru că noi, bărbații, nu știu ce ne-am face fără ele. N-am putea unii fără alții, așa ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat și femeie. Indiferent dacă la mine în echipă, bărbat, femeie, dacă deranjezi verbal sau cu fapta încontinuu sau dacă faci abuz de chestia asta, eu trebuie să-ți atrag atenția, pentru că pe mine mă deranjezi și observ că îi deranjezi și pe colegii mei, cărora le este oarecum teamă să se certe, n-au chef să se certe. Nici eu n-am chef să mă cert’, a spus Iancu Sterp în timpul unei ediții a emisiunii Survivor All Stars.