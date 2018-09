Ianis Hagi: „Golul din corner nu este întâmplător!”

Ianis Hagi a reușit aseară în dueul dintre România și Bosnia să închidă tabela cu un gol direct din corner.

La finalul partidei, Hagi jr. a declarat că reușita sa nu a fost întâmplătoare, dezvăluind că a încercat astfel de execuții la antrenament. Decarul naționalei de tineret a spus că a așteptat repriza a doua pentru a încerca execuția recunoscând că un element important l-a constituit și vântul.

„Contează să terminăm bine şi până acum asta facem. Avem două victorii, mai avem două meciuri şi e important să scoatem cel puţin 4 puncte. Suntem la un pas să facem istorie. La început porneam fără multe şanse, doar intram pe teren şi vedeam ce iese. Acum am ajuns în situaţia asta şi avem prima şansă. Am muncit mult şi merităm. Mă gândeam încă din prima repriză, dar nu aveam vântul. Am aşteptat repriza a doua şi mi-a ieşit. Mi-a mai ieşit şi la antrenamente. Ţine de moment, de inspiraţie, de instinct. Mi-am ascultat instinctul şi am dat la poartă”, a declarat Ianis Hagi.

România a învins Bosnia-Herţegovina cu 2-0 şi a egalat-o la puncte în clasament, ambele având acum 18 puncte.

„Tricolorii mici” mai au de disputat două partide, pe teren propriu, cu Ţara Galilor (13 octombrie) şi Liechtenstein (17 octombrie) şi trebuie să obţină minim patru puncte pentru a se califica la turneul final după o pauză de două decenii.

La turneul final se califică direct doar prima clasată în grupă. Cele mai bune patru din nouă ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off în dublă manşă pentru a stabili ultimele două selecţionate care merg la Euro.