Ianis Hagi: „Sunt pregătit să fac orice pas, sunt pregătit pentru orice!”

Ianis Hagi, căpitanul formației Viitorul a declarat la finalul partidei pe care constănțenii l-au câștigat la Botoșani cu scorul de 2-1, meci în care a înscris de la punctul cu var în minutul 84 al doilea gol al formației sale, că cele trei puncte obținute în acest meci sunt extrem de importante în economia acestui campionat.

„Aveam nevoie de victorie, pentru că a venit acea înfrângere neaşteptată cu Sepsi. Lupta este foarte strânsă la play-off şi trebuia să luăm trei puncte. Aşa am simţit. Şi cu Hermannstadt am dat gol tot cu stângul. Nu contează cu picior înscriu eu, contează să dau gol şi să-mi ajut echipa. Sunt pregătit să fac orice pas, sunt pregătit pentru orice. Am spus că sunt concentrat pe echipa de club, să joc cât mai bine aici şi să îmi ajut echipa. Asta este cel mai important, este datoria mea să îmi fac treaba pentru că mă plăteşte clubul. Ce va fi, nu ştiu. Deocamdată, am planuri de vacanţă cu familia. Am rezultate şi la club, şi la naţională, este normal să îţi doreşti. Sunt fericit, mă simt bine că joc fotbal”, a declarat Ianis Hagi, căpitanul formației Viitorul Constanța.

Echipa lui Gică Hagi s-a impus în Moldova grație reușitelor lui Mihai Voduț (min.67) și Ianis Hagi (min. 84-pen.), reușita botoșănenilor aparținându-i jucătorului sârb Nikola Trujic (min. 90+3), care a debutat la moldoveni.

S-a terminat 2-1 pentru Viitorul, iar echipa lui Hagi a urcat pe locul 4 cu 22 de puncte, constănțenii distanțându-se la nouă puncte de FC Botoșani, care cu 15 puncte a rămas pe locul 8.