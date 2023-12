Ianis și Elena Hagi, primele declarații ca soț și soție. „Mi-am găsit jumătatea! Dumnezeu a vrut în ziua de Crăciun”

Ianis Hagi (24 de ani) și Elena Hagi (23 de ani) trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. Luni, 25 decembrie 2023, fiul lui Gheorghe Hagi și jumătatea lui au devenit soț și soție, cu acte în regulă. Cei doi soți au oferit primele declarații și au mărturisit că nu ar schimba nimic în povestea lor de iubire.

Este un Crăciun special pentru Ianis și Elena Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi și iubita s-au cununat civil. Luni, 25 decembrie 2022, alături de familie și prieteni, cei doi îndrăgostiți au organizat o petrecere ca în povești la restaurantul Fratelli din București, unde a avut loc și oficializarea relației în fața ofițerului stării civile.

Imediat după ce o parte din invitați au sosit la petrecere, Ianis și soția sa au oferit primele declarații despre cel mai important moment din viața lor de cuplu.

Emoționată și mai fericită ca niciodată, Elena Hagi se declară o femei împlinită alături de jumătatea ei.

Cât despre perioada grea din cariera de sportiv, Ianis este recunoscător pentru revenirea pe terenul de fotbal. După un an în care s-a recuperat din cauza unei accidentări, fiul lui Gheorghe Hagi a mărturisit că nu va uita niciodată perioada de chin prin care a trecut, însă este pregătit pentru un an cu multe realizări profesionale.

„Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de 1 an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. Calificarea cu echipa Națională, dar cununia civilă este ceva unic, ceva ce mi-am dorit de mic copil. Mi-am dorit să-mi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o. Acum am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm, asta este cel mai important. Este un an extraordinar pentru amândoi”, a concluzionat fiul lui Gheorghe Hagi.