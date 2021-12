Iasmina Halas, cadou de 120.000 € de la părinți Niciun bărbat nu-i poate oferi ce primește de la ei!

Iasmina Halas este una dintre cele mai râvnite femei, iar domnii, deobicei, încearcă să o cucerească cu ajutorul cadourilor scumpe. Ceea ce nu stiu ei este faptul că blondina provine dintr-o familie înstărită și nu are nevoie de susținerea financiara a niciunui bărbat. De curând, Iasmina Halas a primit un cadou din partea părinților de 120.000 euro! CANCAN.RO are toate detaliile!

Este o femeie care provine dintr-o familie potent financiara și nu s-a ferit niciodată să recunoască acest lucru. Mai mult decât atât, fiind singura la părinți, blondina a avut parte de tot ce și-a dorit. De la hainde de brand, intervenții estetice, mașini scumpe până la case.

Potrivit declarațiilor oferite, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, de curând, părinții i-au făcut un cadou aparte.

Iasmina a primit jumătate de duplex

A vrut să se mute în Capitala, dar părinții n-au fost de acord! Viață agitata din București o atrage foarte mult, însă știe că nu este genul de persoana care să reziste prea mult într-un loc. Drept urmare părinții n-au vrut să învestească într-un imobil din Capitala, ci s-au asigurat că unica lor fiica trăiește în “ puf” . I-au cumpărat jumătate de duplex, în Timișoara, iar blondinaeste încântă peste măsură.

“ Le-am spus părinților mei că îmi doresc să mă mut în Capitala, însă, deocamdată, m-au sfătuit să îmi caut un aparatment cu chirie, dar pentru a fi ei siguri că am o casa a mea, mi-au făcut un cadou nemaipoment. Au vândut apartamentul în care locuiam, iar acum mi-au cumpărat jumătate de duplex. 120.000 de euro a costat totul! Deocamdată nu mă pot muta în el pentru că mai sunt finisaje de făcut, dar sper că la jumătatea lunii ianuarie să locuiesc acolo”, ne-a dezvăluit Iasmina.

„În ultima relație am stat doar pentru iubire”

Iasmina Halas a dezvăluit ce criterii trebuie să îndeplinească cel care o vă face să spună, din nou, cel mai important „DA”. Neapărat să aibă o situație financiară bună! Blondina ne-a dezvăluit că nu s-ar putea implica într-o relație cu un bărbat care este mai sărac decât ea.

“Mi-aș dori un bărbat loial și care să știe să aprecieze ceea ce îi ofer, pentru că eu sunt o femeie foarte loială și care dă totul într-o relație. Și mi-aș dori un bărbat inteligent, care să știe să fie bărbat”, ne-a spus Iasmina. Și nu o spune pentru că ar fi genul de femeie întreținută de partenerul de viață, ci pentru că nu și-ar dori să existe discuțîi pe tema aceasta.

„În ultima mea relație am stat doar pentru iubire, nu s-a pus problema de niciun interes, de cadouri. Cu toate că în celelalte relațîi am primit de toate, în relația anterioară nu am primit cadourile cu care eram obișnuită. Nu au mai contat lucrurile astea, atâta timp cât am fost noi bine”, a dezvăluit blondina pentru CANCAN.RO.

Sursă foto: Instagram.com