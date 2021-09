„În ultima relație am stat doar pentru iubire” Iasmina Halas a dezvăluit ce criterii trebuie să îndeplinească cel care o va face să spună, din nou, cel mai important „DA”. Neapărat să aibă o situație financiară bună! Blondina ne-a dezvăluit că nu s-ar putea implica într-o relație cu un bărbat care este mai sărac decât ea. “Mi-aș dori un bărbat loial și care să știe să aprecieze ceea ce îi ofer, pentru că eu sunt o femeie foarte loială și care dă totul într-o relație. Și mi-aș dori un bărbat inteligent, care să știe să fie bărbat”, ne-a spus Iasmina. Și nu o spune pentru că ar fi genul de femeie întreținută de partenerul de viață, ci pentru că nu și-ar dori să existe discuții pe tema aceasta.

„În ultima mea relație am stat doar pentru iubire, nu s-a pus problema de niciun interes, de cadouri. Cu toate că în celelalte relații am primit de toate, în relația anterioară nu am primit cadourile cu care eram obișnuită.

Nu au mai contat lucrurile astea, atâta timp cât am fost noi bine”, a dezvăluit blondina pentru CANCAN.RO.