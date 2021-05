Iasmina Halas s-a despărțit din nou de iubit! Cică ar fi definitivă ruptura, cel puțin așa susține blondina. Infidelitatea ar fi, de fapt, motivul principal al separării.

Vedeta avea să dezvălie prin câte dezamăgiri a trecut din cauza fostului său partener. A reușit, spre fericirea ei, să depășească încercarea grea prin care a trecut. A avut aproape opt luni de certuri și împăcări, dar nu a putut trece peste infidelitate. Cel puțin, asta lasă ea de înțeles. „De data asta s-a încheiat definitiv, în sfârșit, de data asta chiar nu mai dramatizez, nu mă mai închid în casă, nu îmi mai plâng de milă. Mă bucur din suflet că s-a ajuns aici pentru că în ultima perioadă m-am chinuit exagerat de mult și era din ce în ce mai rău și am spus tot timpul că dacă unul dintre noi nu pleacă, va dura la nesfârșit chestia asta cu împăcări și despărțiri", a declarat Iasmina Halas la Antena Stars.

Adevărul despre despărțirea Iasminei Halas de iubit: ”Minte cum respiră!”

Iasmina a mai povestit cum a fost mințită chiar de la început. „A plecat domnul din oraș la o domnișoară. Noi ne certam exagerat de des, mințea foarte mult, cum respira mințea. Am trecut peste orice. De curând am aflat că are și un copil, are o relație cu mama copilului și nu doar pentru copil. L-am protejat mai mult decât pe mine.

M-am certat cu părinții mei pentru el, dar nu a meritat. Cred că aș fi fost mai fericită dacă nu ar fi făcut parte din viața mea. Din zece momente, unul era bun. Am avut și un accident încercând să îl prind. Nu știu dacă m-a iubit, dar nu am fost niciodată singura femeie din viața lui", a adăugat Iasmina Halas.