Iasmina Halas: „Nu aș putea să fiu într-o relație cu un bărbat mai sărac”

Iasmina Halas a mai bifat o despărțire, dar de data aceasta lucrurile sunt definitive, susține blondina. După nenumărate împăcări și despărțiri, Iasmina și iubitul ei, Alin Văcăreanu, și-au spus adio, iar lucrurile par să fie foarte clare între ei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Iasmina a vorbit despre deja fosta relație, dar și despre cel care o va duce, la un moment dat, în fața altarului.

„Nu știu de ce atrag doar bărbați toxici”, acestea sunt primele cuvinte pe care ni le spune Iasmina Halas. Blondina s-a despărțit, din nou, de iubitul ei, alături de care credea că va trăi fericirea mult-visată. Între cei doi lucrurile nu mai funcționau de multă vreme, dar și-au dat mai multe șanse înainte de a renunța definitiv.

Iasmina Halas recunoaște că a făcut alegerea greșită, dar și-a învățat lecția.

„Ne-am despărțit definitiv. Nici nu mă mai gândesc să mă împac, mi-a ajuns. Te tot întorci până te saturi, iar eu chiar m-am săturat. Nu știu de ce tot atrag iubiți cu care să am relații toxice. Tot ce pot să spun e că am făcut alegeri greșite, dar consider că am învățat o lecție din fiecare relație eșuată„, spune Iasmina.

Cum trebuie să fie bărbatul care să o ducă, din nou, în fața altarului

După un mariaj eșuat și mai multe relații care au făcut-o mai mult să sufere decât să trăiască fericirea supremă, Iasmina Halas nu-și pierde speranța și e convinsă că, la un moment dat, își va întâlni sufletul-pereche.

Cel care o va face să spună, din nou, cel mai important „DA” trebuie să îndeplinească anumite criterii, printre care să aibă și o situație financiară bună. Blondina ne-a dezvăluit că nu s-ar putea implica într-o relație cu un bărbat care este mai sărac decât ea.

” Mi-aș dori un bărbat loial și care să știe să aprecieze ceea ce îi ofer, pentru că eu sunt o femeie foarte loială și care dă totul într-o relație. Și mi-aș dori un bărbat inteligent, care să știe să fie bărbat „, a mai spus Iasmina.

„În ultima relație am stat doar pentru iubire”

Și nu o spune pentru că ar fi genul de femeie întreținută de partenerul de viață, ci pentru că nu și-ar dori să existe discuții pe tema aceasta.

„În ultima mea relație am stat doar pentru iubire, nu s-a pus problema de niciun interes, de cadouri. Cu toate că în celelalte relații am primit de toate, în relația anterioară, nu am primit cadourile cu care eram obișnuită.

Nu au mai contat lucrurile astea, atâta timp cât am fost noi bine „, a conchis blondina.

