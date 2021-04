Iasmina Halas, din nou împreună cu iubitul. Cum s-a produs împăcarea celor doi: „Este o relație nebună”

Iasmina Halas s-a împăcat cu iubitul ei! După o perioadă în care blondina a stat singură, a venit marele moment în care ea și amorezul ei au mai dat o șansă iubirii.

De la divorțul de Cristian Daminuță, Iasmina Halas a declarat că nu și-a mai dorit o relație serioasă. Cu toate acestea, drumurile au adus-o într-un alt punct, așa că s-a cuplat într-un final, dar lucrurile nu au fost așa roz precum se aștepta ea.

După ce s-a despărțit de iubitul ei, Iasmina Halas a stat singură o perioadă, numai că drumurile celor doi i-au adus din nou împreună. La Antena Stars, blondina a vorbit despre marea împăcare.

„Cum ne-am împăcat… Era blocat, greșise el, ca de fiecare dată. Eu greșesc că sunt mai tare în gură și mă iau de el și el e genul de persoană care rupe ușa. Ultima dată era blocat, mi-a dezumflat roțile la mașină. Ne-am întâlnit în trafic și mi-a zis: „vreau să vorbim”. S-a dat jos din mașină și a zis: „dacă nu te dai, opresc tot traficul”. S-a băgat în fața mea, ca și cum să-mi arate că a oprit traficul, am mers într-o parcare, am stat de vorbă și am rămas împreună din momentul acela”, a declarat Iasmina Halas.

Nu și-a mai dorit relație serioasă după divorț

După divorțul răsunător de Cristian Daminuță, Iasmina Halas s-a gândit că nu-i mai trebuie relație serioasă, pentru o perioadă. Cu toate acestea, planurile vieții blondinei au fost altele.

„Nu am mai avut o relație așa lungă de la divorț. Nu am mai avut o relație serioasă de la divorț. Nu că nu mi-am dorit, mi-am dorit, dar nu mă gândeam că voi mai avea. Oricum, este o relație nebună, care mă consumă din toate punctele de vedere, dar oricum mă plictisesc foarte repede și dacă era o persoană care doar mă pupa, atunci nu cred că aș fi rezistat. La noi nu mai sunt certuri, direct despărțiri. Nu sunt în cea mai fericită relație, dar sunt în relația pe care mi-o doresc. Cât de departe se poate vreau să merg în relație, nu-mi mai impun chestii. Las totul să vină de la sine. Știu că mă iubește”, a continuat ea.

Sursă foto: Instagram