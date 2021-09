Iasmina Halas este pregătită de un nou început! Ce decizie a luat blondina. „Este cea mai bună variantă”

Iasmina Halas este gata pentru un nou început. Blondina s-a săturat să fie judecată doar după aparențe și a decis să facă o schimbare radicală. Aceasta este gata să o ia de la capăt și să se axeze pe viața profesională.

Dacă la capitolul vița sentimentală Iasmina Halas a fost mereu foarte deschisă, vorbind despre relațiile ei și concertându-se mai mult pe partener și problemele de cuplu, acum este hotărâtă să schimbe strategia și să se pună ea pe primul loc.

Este căsătorită și partea sentimentală merge bine, așa că Iasmina Halas a decis să se concentreze și pe viața profesională. Aceasta își va relua studiile și este gata să intre și în lumea afacerilor. Tânăra vrea să demonstreze ce poate și să își clădească un viitor sigur.

„M-am decis să-mi continui studiile. Eu mi-am terminat facultate, doar că m-am căsătorit și am renunțat la master. Acum voi face management și integrări europene și voi mai face ceva pe lângă, dar nu vă pot spune. Cred că este cea mai bună decizie. Nu am motiv pentru care m-am lăsat de studii. M-am căsătorit, am terminat facultatea și am mai tras de timp, iar acum a venit moment. Consider că am lenevit destul și este momentul acum să-mi termin școală.

Cu cât trăgeam mai mult de timp, amânam mai mult și tot aici ajungeam, nu aveam cum să nu-l fac. Aș vrea să-mi deschid propria mea afacere. Nu un restaurant ca părinții mei, altceva. Indiferent ce voi face în viitor, consider că nu strică să-mi termin școala”, a spus Iasmina Halas la Antena Stars.

Iasmina Halas, un nou început

Blondina a mai spus că mereu a fost judecată superficial și că nimeni nu s-a întrebat ce poate ea cu adevărat, așa că a venit momentul să demonstreze.

„Întotdeauna am fost judecată după ambalaj și după ce m-au cunoscut au avut altă părere. Nu m-a interesat să demonstrez nimănui ce am eu în cap, oamenii oricum te judecă și cu studii și fără. În trecut, da m-au afectat , foarte tare. Chiar și prima dată când am apărut public și se tot scriau chestii despre mine, părinții mei mă întrebau de ce nu se scrie și faptul că am învățat bine și etc. Probabil asta nu interesează pe nimeni”, a mai spus Iasmina Halas.

