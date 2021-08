Iasmina Halas și iubitul ei s-au împăcat! Blondina a făcut dezvăluiri: de ce se ajunge mereu la despărțire?

Iasmina Halas este o tânără foarte dorită de bărbați! Blondina, care reușește să sucească mințile tuturor cu formele sale, s-a împăcat cu iubitul ei. Recent, într-o emisiune de televiziune, Iasmina Halas a mărturisit care este motivul pentru care există separări între ea și partenerul ei.

Iasmina Halas și iubitul ei s-au împăcat din nou! Blondina a mărturisit pentru Antena Stars care este, de fapt, motivul pentru care există separări între ei.

Impulsivă din fire, Iasmina Halas mărturisește într-o emisiune de televiziune că, de cele mai multe ori, se supără și se separă de iubitul ei, însă doar pentru câteva zile. Mai apoi, aceștia se împacă. Însă, după o anumită perioadă, relația este pusă din nou la încercare.

„Sunt impulsivă și reacționez la nervi. Mă simt vinovată că am vorbit eu urât despre el și chiar nu merită. Noi nu am fost niciodată despărțiți oficial, am stat separați două, trei zile și noi am fost din nou împreună. Din cauza faptului că sunt foarte impulsivă și reacționez mereu la nervi, am dat unele declarații în care am vorbit destul de urât despre el și chiar îmi pare rău”, a spus Iasmina Halas la Antena Stars.

De asemenea, Iasmina a continuat: „Mi-a spus că nu mi se pare normal să vorbești urât despre mine și tu să fii tot cu mine. (…) Am încercat să mă conving pe mine că aș vrea să pun punct și să merg mai departe, dar tot eu îmi dădeam seamă că cu el vreau să fiu”.

Nu și-a mai dorit relație serioasă după divorț

După divorțul răsunător de Cristian Daminuță, Iasmina Halas s-a gândit că nu-i mai trebuie relație serioasă, pentru o perioadă. Cu toate acestea, planurile vieții blondinei au fost altele.

„Nu am mai avut o relație așa lungă de la divorț. Nu am mai avut o relație serioasă de la divorț. Nu că nu mi-am dorit, mi-am dorit, dar nu mă gândeam că voi mai avea. Oricum, este o relație nebună, care mă consumă din toate punctele de vedere, dar oricum mă plictisesc foarte repede și dacă era o persoană care doar mă pupa, atunci nu cred că aș fi rezistat. La noi nu mai sunt certuri, direct despărțiri. Nu sunt în cea mai fericită relație, dar sunt în relația pe care mi-o doresc. Cât de departe se poate vreau să merg în relație, nu-mi mai impun chestii. Las totul să vină de la sine. Știu că mă iubește”, a continuat ea.

