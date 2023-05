Ideea care l-a făcut pe Sorin bogat. Puțini ar îndrăzni să viseze la așa ceva

În urmă cu câțiva ani, Sorin și-a făcut curajul de a investi într-o afacere nu mai puțin de două milioane de dolari. Fiind profesor de marketing și om de afaceri, și-a dat imediat seama de potențialul locului și a făcut din el un adevărat obiectiv turistic, vizitat de mai bine de un milion de oameni.

Murani este un sat aflat la 25 de kilometri de Timișoara, care a devenit celebru grație lui Sorin. Bărbatul a avut ideea de a cumpăra un domeniu, aflat în paragină de mai bine de 25 de ani, și de a crea ceva cu totul special. Mai bine de 60.000 de metri pătrați au avut nevoie de multe schimbări. până să devină un parc tematic și un centru de agrement.

„Noi am văzut potențialul locului. Domeniul ce era într-o paragină totală de 25 de ani. Am început de la minus, nu de la zero, în sensul că un an a durat desțelenirea locului, celor 60.000 de mp, pe care am început să construim un parc tematic și centru de agrement”, povestește Sorin Prada pentru Observator.

Atracțiile cu care Sorin a dat lovitura

Unul dintre cele mai interesante obiective pentru care turiștii vin să-i vadă realizarea lui Sorin este conacul ridicat în anul 1971, care a fost reabilitat prin intermediul unui proiect de nu mai puțin de un milion de euro.

Încă o parte gândită de afacerist este aceea că cei care vin cu copii mici pot să vadă și ferma cu povești, un loc cu peste 150 de animale și păsări. Tot aici, doritorii pot să accepte provocarea de a parcurge cel mai lung drum cu obstacole din România.

Cum s-a schimbat satul Murani, după ce un milion de oameni a venit să-l viziteze

Un loc cu doar 500 de oameni a devenit atât de căutat, datorită ideii pe care a avut-o Sorin, încât economia locală a înflorit. Localnicii au văzut imediat ocazia de a câștiga ceva din afacere și au devenit antreprenori.

Cosmin, de exemplu, a decis să-și facă un camping cu câteva căsuțe pentru dormit, grupuri sanitare și cabine de duș. În afacerea sa, a investit 45.000 de euro, dar reușește să primească bani frumoși de la turiști.