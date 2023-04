CANCAN.RO vă prezintă, joi seară, al treilea episod al afacerii cu droguri de milioane de euro. După ce în primul ați aflat cum a intrat fostul soț al Mariei Marinescu în “Air Cocaine” (INFORMAȚII AICI), iar în cel de-al doilea rolul pe care l-a avut Alain Castany, pilotul personal al afaceristului, acum vă dezvăluim alte detalii bombă.

Deși, în aparență, primul transport de droguri a fost un succes, acesta nu a trecut neobservat, iar polițiștii erau deja pe urmele afacerii ”Air Cocaine”. Desfășurarea de forțe de pe pista aeroportului din Saint-Tropez pentru descărcarea mărfii a trezit suspiciuni. Protagoniștii operațiunii nu au bănuit, însă, nicio clipă că sunt deja în vizorul anchetatorilor.

Deși, în luna decembrie, foarte puține avioane aterizează la Saint-Tropez, fiind o destinație turistică mai mult de vară, neșansa a făcut ca, atunci când s-a efectuat primul transport, aeroportul să fie plin de lume. Fix în ziua în care au fost livrate cele 300 de kilograme de cocaină, se organiza petrecerea de Crăciun a companiei pentru angajații aeroportului și familiile acestora. Convoiul de mașini care a intrat direct pe pistă pentru a prelua valizele cu droguri le-a atras atenția participanților la petrecere, care își pun întrebări.

“Vor umple prima mașină, dar nu este suficientă”

Odată ce avionul ticsit de droguri a aterizat pe aeroportul din Saint-Tropez, o singură mașină s-a dovedit insuficientă pentru a încărca toată marfa, așadar au adus pe pistă o a doua mașină. Practic, convoiul suspect era format din trei autoturisme: două în care se aflau drogurile și un al treilea în care era Frank Colin. Prima oprire, acolo unde s-au livrat și drogurile, a fost o benzinărie destinată autovehiculelor de mare tonaj pentru transportul de marfă, care parcurg distanțe mari.

”Cum se va dispersa această echipă de conjunctură? Vor umple prima mașină, dar nu este suficientă, așa că vor aduce o a doua mașină pe care o vor încărca. Aceste două mașini vor fi urmate de o a treia, deci valizele într-o parte, iar restul echipei în cealaltă parte”, a precizat avocatul Pierre Cortes.

“Avionul venea din America de Sud și am început să avem suspiciuni”

Odată ce poliția a fost pusă la curent cu zborul suspect din luna decembrie, anchetatorii desemnați să se ocupe de această operațiune, care va fi numită ”Air Cocaine”, se întâlnesc și pun cap la cap toate detaliile pe care le au.

”Pun pe masă elementele pe care le au, îndoielile, ipotezele și strategiile de anchetă. Cine este proprietarul avionului, de ce s-a efectuat acest zbor, ce era prevăzut? Era un zbor care venea din Insulele Azore, deci din Portugalia, a aterizat în luna decembrie pe aeroportul La Mole. Un singur pasager, zece valize. Atunci ne întrebăm ce ar putea transporta din Portugalia? Ciudat. Ulterior am aflat că avionul venea din America de Sud și, în acel moment, am început să avem suspiciuni legate de ceea ce se afla în interiorul avionului”, a subliniat un anchetator al Jandarmeriei.

Frank Colin: “Nu a existat nicio strategie”

Destinația finală a convoiului este hotelul de lux La Farandole, renumit în zonă. Locul unde pionii principali ai operațiunii urmau sa rămână peste noapte nu a fost ales întâmplător. Vameșul Xavier Manchet, care făcuse rezervarea, îl cunoștea pe directorul hotelului, dar și Colin se cazase aici în trecut. Tot la acest hotel, în aceeași seară, Frank Colin și-a plătit complicii, aceștia primind sumele promise când au negociat demararea operațiunii.

”Nu a existat nicio strategie, ci doar să mergem și să dormim acolo. Nu era prevăzută nicio reuniune, fie de pregătire, fie de final de întâlnire sau orice altceva. Era doar un loc de odihnă, ales pur și simplu, ar fi putut fi în oricare altă parte”, a spus Frank Colin.

”În localul La Farandole, Frank Colin are un sac plin de bani cash. Au fost vehiculate mai multe sume, cel mai des 300.000 de euro, poate 500.000 de euro. Ca să poată introduce banii în Franța i-a cerut lui Xavier Manchet un act vamal care validează existența acestor bani, astfel încât au putut fi depuși într-o bancă, aproape fără a trezi suspiciuni”, a spus și Eric Marmottans, jurnalist la Var Matin.

“Nu am nimic să îmi reproșez”

Nicolas Pisapia, singurul pasager din avion, a declarat ulterior că în acel hotel a primit 20.000 de euro drept răsplată pentru rolul în călătoria la care participase. Pisapia nu recunoaste, însă, că a luat parte la un transport de droguri, dar admite că a lucrat pentru Frank Colin în cadrul acestui zbor.

El susține că prezența sa în aeronavă nu avea nicio legatură cu drogurile. Potrivit acestuia, scopul călătoriei ar fi fost strict niște întâlniri de afaceri.

”Nu am nimic să îmi reproșez astăzi, nu am comis nicio crimă, nu sunt vinovat de nimic. Să spunem că am fost acolo în locul nepotrivit, în momentul nepotrivit? Poate”, a spus pasagerul Nicolas Pisapia.

Sărbătoare la hotel

La hotel, cei implicați în afacere se întâlnesc și cu Ryan, creierul afacerii “Air Cocaine”, care avea conexiunile cu marii furnizori de droguri de peste Ocean. Cu toții au sărbătorit reușita primului transport, ceea ce s-a dovedit o mare greșeală. Deși ar fi trebuit să fie discreți, buna lor dispoziție a atras atenția personalului din restaurant. Ryan încearcă chiar să o agațe pe chelnerița care i-a servit și îi spune că îi poate facilita ocuparea unui post de stewardesă într-o companie privată.

”Petrec o seară un pic festivă deoarece faimosul Ryan și Frank Colin se fac remarcați de către angajata hotelului”, a arătat Eric Marmottans, jurnalist la Var Matin.

Organizatorii operațiunii ”Air Cocaine” nu aveau nici cea mai vagă idee că, în timp ce ei petreceau și puneau la cale următorul transport, politiștii francezi, în paralel cu cei din Republica Dominicană făceau strategii pentru a le dejuca planurile.

