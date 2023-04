Afacerea “Air Cocaine” ar putea detrona în topuri și cel mai bun film de acțiune. Cantități uriașe de droguri erau transportate din Republica Dominicană în Franța cu un avion privat. Coordonatorul întregii operațiuni, francezul Frank Colin, era pe atunci soțul Mariei Marinescu. Într-un documentar realizat de canalul de televiziune francez Canal+, Colin dezvăluie, în premieră, culisele întregii afaceri, pas cu pas. CANCAN.RO vă prezintă, miercuri seară, primul episod afacerii cu droguri de milioane de euro.

În seara de 19 martie 2013, politiștii din Republica Dominicană au confiscat, pe aeroportul din Punta Cana, 700 de kilograme de droguri, o captură estimată la o valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Drogurile erau ascunse în 27 de valize încărcate într-un avion privat și urmau să ajungă în Paris. O alta destinație a traficanților era și faimoasa stațiune Saint-Tropez, cunoscută ca un loc de refugiu al miliardarilor lumii. De altfel, aici s-a și născut ideea acestei afaceri cu droguri care iese din tipare. În documentarul pentru televiziunea franceză Canal+, Frank Colin povestește cu lux de amănunte toate etapele operațiunii “Air Cocaine”.

(VEZI AICI: EXCLUSIV INFORMAŢII DE ULTIMĂ ORĂ ÎN CAZUL LUI FRANK COLIN. E OFICIAL! FOSTUL SOŢ AL MARIEI MARINESCU ŞI COMPLICII LUI VOR FI…)

“Am intrat în domeniul securităriții. Câștigam 500 de franci pe seară”

Încă din start, Frank Colin a recunoscut, fără niciun regret, că este organizatorul afacerii “Air Cocaine” și vă va povesti firul evenimentelor.

“Ce trebuie stiut e ca afacerea nu a inceput prin descoperirea si capturarea celor 700 de kg de cocaina in 27 de valize, care au fost incarcate intr-un Falcon 50, care se pregatea sa decoleze de pe Aeroportul Punta Cana. Nu acesta e inceputul afacerii”, a subliniat avocatul Pierre Cortes.

Pentru prietenii săi care îl știau de mulți ani, unii chiar din copilărie, Frank Colin era exemplul omului demn de urmat care a reușit în viață prin forțele proprii. Genul de persoană care atunci când își dorea ceva, își punea toată ambiția ca să reușească.

Frank Colin s-a născut la Toulon și a crescut în La Seyne-sur-Mer, cartierul La Cite Berthe. “Am început să lucrez pe la vârsta de 13-14 ani, făceam treburi mărunte pe ici, pe colo, iar apoi, dintr-o întâmplare, am intrat în domeniul securității. Câștigam 500 de franci pe seară. 500 de franci sunt bani mulți pentru un puști”, a dezvăluit ex-partenerul Mariei Marinescu, despre care jurnalistul Eric Marmottans afirmă că “s-a construit singur, parcurgand treptele scarii sociale”.

(NU RATA: DECLARATII SFASIETOARE SI IMAGINI IN PREMIERA CU SOTUL MARIEI MARINESCU DIN SPATELE GRATIILOR RECI CA GHEATA!)

A lucrat pentru Mariah Carey și Naomi Campbell

Frank Colin visa dintotdeauna să fie garda de corp a marilor vedete ale lumii. A depus eforturi să le atragă atenția celor care aveau puterea de a-i deschide ușile spre succes.

“Era foarte muncitor, mergea în fiecare zi la sală, avea grijă de el, era atent la ce mânca, la ce nu trebuia să bea. Era focusat pe obiectivul său, care era acela de a demonstra tuturor că poate fi garda de corp a vedetelor, a clienților importanți”, a subliniat și prietenul lui Frank Colin.

Perseverența lui a dat roade. Dintr-un agent de pază la cluburile de noapte din Saint-Tropez a ajuns să le asigure protecția unor nume importante din showbizz. A lucrat pentru Mariah Carey și Naomi Campbell, colaborări care i-au adus un confort financiar considerabil, dar și o reputație excelentă în breasla lui.

“Am escortat-o pe Mariah Carey. Am urcat treptele Festivalului de la Cannes cu Naomi Campbell. La acea vreme, era încă foarte cunoscută de toate tabloidele”, a precizat Frank Colin în cadrul documentarului.

(VEZI AICI: MARIA MARINESCU A UITAT DE FOSTUL EI SOT, FRANK COLIN! CAT DE MARE A CRESCUT BAIETELUL VEDETEI)

Cum a ajuns Frank Colin în România

Abilitățile și experiența în domeniul securității i-au adus lui Frank Colin un contract în România, o țară de care urma să rămână legat mult timp.

“În timpul unei altercații, am întâlnit un client VIP care m-a văzut intervenind într-o situație, cum am gestionat un conflict și mi-a spus, uite, eu plec în România, vrei să vii cu mine? Tatăl meu nu a vrut să mă lase să plec singur, deci aveam nevoie de cineva. I-am spus OK și am plecat cu el. I-am asigurat proteția timp de 6 ani”, a declarat Frank Colin.

Lux și opulență pentru francez. “Își invita toți prietenii la Saint-Tropez”

Clienții importanți însemnau și venituri pe măsură. Colin ducea o viață de lux, iar prietenii săi apropiați beneficiau și ei de bunăstarea lui. O persoană generoasă din fire, francezul obișnuia să-și invite cei mai buni amici în vacanțe costisitoare.

“Mergeam în vacanțe tot timpul, de două ori iarna, două luni vara, la Saint-Tropez”, a dezvăluit Frank Colin.

“Îsi invita toți prietenii când mergea la Saint-Tropez. Toată lumea profita de casa închiriată, la care se venea cu avionul”, a punctat și jurnalistul Eric Marmottans.

S-a căsătorit cu Maria Marinescu. “Un mariaj magnific”

În perioada contractului pe care l-a avut în România, Colin își cunoaște și viitoarea soție, pe designerul Maria Marinescu, care îi va dărui un fiu. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, la un celebru castel din Franța, din apropiere de Paris, care i-a impresionat pe invitați.

“Am avut un mariaj magnific”, a arătat Frank Colin.

“A fost ca într-o poveste perfectă: un castel frumos, rochia frumoasă de mireasă, o mireasă frumoasă, tot…”, a punctat și amicul lui Frank Colin.

Au apărut, inevitabil, problemele financiare

Standardele ridicate de viață, dar și generozitatea sa însemnau cheltuieli exorbitante. Chiar dacă Frank Colin nu părea niciodată preocupat de aspectul financiar, banii au început să se împuțineze. A fost momentul în care s-a văzut nevoit să găseasca soluții rapide pentru a-și menține stilul luxos de viață, decizie care avea sa îi dea viața peste cap.

“Ceea ce a declanșat afacerea e faptul că finanțele au scăzut și am zis că ceva nu se potrivește”, a mărturisit Frank Colin.

S-a întors la Saint-Topez și l-a cunoscut pe Ryan, creierul afacerii “Air Cocaine”

În căutarea de noi resurse financiare, Colin se întoarce în cluburile de noapte din Saint-Tropez, la VIP Room. Aici îl întâlnește pe Ryan, creierul afacerii “Air Cocaine”, care avea conexiunile cu marii furnizori de droguri de peste Ocean. Atras de opulența și luxul afișat de Ryan, Colin îi propune acestuia o colaborare. Dupa o serie de discuții, cei doi cad la înțelegere. La primul transport, drogurile urmau să ajungă din Punta Cana la Saint-Tropez. Era cea dintâi etapă a unei operațiuni a cărei amploare a făcut înconjurul lumii.

“Le-am spus dacă într-o zi aveți nevoie să tranzitați din punctul A în punctul B, o fac, fără să mă gândesc la droguri, putea fi orice pentru că am văzut transporturi de persoane fără acte, de lingouri de aur pentru oameni foarte bogați. Deci, mi-am spus că dacă e vorba de așa ceva, sunt în temă”, a dezvăluit Frank Colin.

(NU RATA: CARACATITA NEAGRA A PRAFULUI ALB A AJUNS IN ROMANIA! CE LEGATURI ARE FOSTUL PRESEDINTE AL FRANTEI CU SOTULUI MARIEI MARINESCU!)

“Au venit să mă vadă, mi-au spus…”

Până la o colaborare mai rămăsese doar singur pas. “Au venit să mă vadă, mi-au spus ne interesează, dar cum funcționează? Atunci i-am întrebat care e punctul de plecare? Republica Dominicană. OK! E OK până la Saint-Tropez? Da, pentru noi nu e nicio problemă. Bine, atunci va fi Saint-Tropez!”, a mărturisit francezul.

Povestea este fabuloasă! Rămâneți pe CANCAN.RO pentru următorul episod.