Iftime a renunțat la CR8: „L-am rugat ceva și el nu vrea să renunțe la ce i-am spus. Era o chetiune normală!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a anunțat că a renunțat la serviciile tehncianului Marius Croitoru, căruia contractul i-a expirat la finele sezonului trecut.

„Gata! Am închis colaborarea. Am vrut să rămână însă nu a putut respecta o singură cerință, o dorință pe care am avut-o la el. Eu nu l-am dat afară pe Marius Croitoru! L-am rugat ceva și el nu vrea să renunțe la ce i-am spus. Era o chetiune normală. Nu trebuie să-i dau nicun leu după această despărțire. Contractul a expirat la finalul sezonului trecut. Nu mai aveam niciun alt angajament cu el”, a declarat Valeriu Iftime.

Cu toate că nu a dezvăluit care a fost cerința pe care Marius Croitoru nu a putut să i-o respecte surse din club susțin că singurul motiv al rupturii l-a constituit David Croitoru, finanțatorul cerându-i tehnicianului să nu mai mizeze pe el în viitorul campionat.

Motivul rupturii are acoperire deplină având în vedere că relațiie dintre Iftime și Croitoru s-au răcit vizibil după ce tehnicianul a făcut experimente care au dus la ratarea tuturor obiectivelor în acest sezon, experimente care i-au atras și criticile finanțatorului.

Scurtcircuitul dintre cei doi a apărut imediat după meciul pierdut de FC Botoșani la Ovidiu cu Farul în returul „regularului”, când Croitoru a decis să mizeze din primul minut pe fiul său, lucru care nu a fost deloc pe placul lui Valeriu Iftime. De altfel, la vremea respecitvă, finanțatorul a și declarat că l-a sunat imediat după meci pe technician să-I explice „experimtul” cu David, însă acesta nu i-a răspuns la telefon. Iftime nu s-a ferit atunci de cuvinte și chiar a spus că antrenorul său „a crezut că echipa se cheamă FC Marius Croitoru”.

Iftime a anunțat că în cel mult 48 de ore echipa va avea un alt antrenor principal însă a evitat să pronunțe un nume. Printre variantele luate în calcul de finanțatorul echipei se numără printre alții Emil Săndoi, Eugen Neagoe, Flavius Stoican, Corneliu Papură și Laszlo Balint.