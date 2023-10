Igor Bergler a scos la iveală sumele câștigate din vânzarea cărților: „Nevastă-mea își face…”

Igor Bergler, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit sumele pe care le câștigă, în medie, din vânzarea cărților. De asemenea, scriitorul a menționat și dacă a apelat sau nu la înstrăinarea bunurilor personale pentru a-și sprijini ocupația profesională. Astfel, pentru a vizualiza discuția integrală dintre Igor Bergler și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, pe lângă altele, suma de 1 milion de euro a fost menționată ca fiind câștig. Igor Bergler a dezvăluit însă că, în medie, pe lună, el se alege cu 3.000 de euro după ce-și achită toate îndatoririle. La socoteală fiind puse marketingul, investitorii, plecări în străinătate, dar și achizițiile în materie de cărți. Scrierile fiind de ordinul miilor. Acesta este și motivul pentru care soția scriitorului se mai… supără, din când în când. Numărul mare de cărți nu mai poate fi depozitat prin casa cuplului, astfel că Igor Bergler a ales să doneze din ele celor interesați.

„Nevastă-mea își face nervi„

Adrian Artene: V-ați vândut din bunuri pentru a sprijini cărțile?

Igor Bergler: Nu a fost nevoie.

Adrian Artene: Dar acum, dacă ne permitem un calcul… O carte costă, în medie, 10 euro.

Igor Bergler: Cărțile mele sunt foarte scumpe.

Adrian Artene: 10 euro în medie, 10% ar reveni autorului, vândute 1.000.000. 1 milion de euro, până acum.

Igor Bergler: Din ăștia câți sunt marketing? O grămadă. Hai să zicem 20%. Rămân 800.0000. Din ăștia… sunt investitori care au de recuperat. 500.000 să zicem că-mi rămân mie. În 10 ani. Sunt 4.000 pe lună. Din care mă duc în străinătate, stau în hoteluri, merg cu avionul, plătesc abonamente la biblioteci, îmi cumpăr mii de cărți. Nu vreți să știți ce e la mine acasă. Nevastă-mea își face nervi. Am început să donez saci de cărți celor pe care-i interesează. Acum… sigur că sunt electronice. Am și electronice. Fiecare carte din asta înseamnă 20-30 de mii de volume răsfoite. Deci eu, de fapt, am câștigat în 10 ani 3.000 de euro pe lună.

