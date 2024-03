Îl recunoşti? Acum este unul dintre cei mai iubiţi prezentatori TV

Recunoști personajul din imagine? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune. Zilnic este urmărit de milioane de telespectatori. Ți-ai dat seama cine este personajul din fotografie?

Cu siguranță toată lumea îl cunoaște. Este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din România și este urmărit zilnic de milioane de români. Fie că este vorba de jurnalul de dimineață de la Pro TV, sau cel de seară, vedeta este nelipsită. Ți-ai dat seama cine este în fotografie?

Dacă încă te chinui să-ți dai seama cine este personajul din imagine, te ajutăm noi. În poza de mai sus este nimeni altul decât simpaticul Florin Busuioc, cunoscut de milioane de români drept Busu. Toată lumea îl cunoaște de la Pro TV, acolo unde prezintă de luni până vineri jurnalul meteo.

Imaginea a fost publicată în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare de Horia Brenciu. În acest fel, artistul și-a anunțat fanii că Busu îi va fi invitat la podcast săptămâna viitoare.

De-a lungul anilor, Florin Busuioc (61 de ani) a fost o prezență constantă pe micile ecrane, captivând un public fidel de telespectatori. În calitate de prezentator al rubricii Meteo de la Pro TV, el și-a construit o reputație solidă, fiind cunoscut pentru profesionalismul său. Într-un interviu recent, el a confirmat că nu a luat în considerare ideea de a părăsi trustul Pro TV de pe strada Pache Protopopescu.

Florin Busuioc își respectă întotdeauna programul, fiind prezent la timp pe platourile de filmare și desfășurându-și activitatea cu devotament. Cu o carieră de 27 de ani în „familia” trustului Pro TV, el și-a început drumul profesional la această stație TV în 5 decembrie 1996, când a devenit gazda show-ului Dăruiești și Câștigi. De-a lungul timpului, el a devenit o figură extrem de apreciată de public și de colegii săi din trust.

În interviul menționat, Busuioc a împărtășit și cum a ajuns să prezinte rubrica Meteo la Pro TV, subliniind legătura sa profundă cu trustul și recunoașterea valorii sale în cadrul acestei echipe.

„Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru că nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Că asta e, se mai întâmplă. Mi-am luat concediu fără plată. Eu mă mutasem de la teatru cu carte de munca în Pro. A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din ‘Cenușăreasa programelor’, ca să zic așa, am reușit să demonstrez că orice faci, dacă faci bine, poate fi de top”, a declarat Florin Busuioc, într-un interviu pentru Adevarul.ro.