Îl recunoști?! Cine este cerșetorul din imagine, de fapt? Cândva, era un artist îndrăgit de mulți români

O poveste tristă a ieșit la suprafață în Iași! Aceasta a fost dezvăluită de jurnaliștii locali, care au descoperit un bătrân pasionat de muzică, cântând la nai într-un colț renumit al orașului. Cine este de fapt bătrânul care cânta în stradă?

În inima Iașului se ascunde o poveste fascinantă despre Paul Gherman, în vârstă de 86 de ani, un muzician local venerat. Cu sinceritate și pasiune, bătrânul împărtășește că nu a fost niciodată un fan al școlii, dar că muzica a fost farul vieții sale. Maestrul a învățat să stăpânească mai multe instrumente, însă naiul a rămas mereu preferatul său.

Cu toate că pensia îi este modestă, Paul nu cântă pentru bani în stradă. În schimb, muzica lui este un pod către trecut, aducându-i aminte de zilele în care era sufletul fiecărei petreceri.

Citește și: IREAL! CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ UN CERȘETOR ROMÂN ÎN OLANDA, ÎNTR-O SINGURĂ SĂPTĂMÂNĂ

La vârsta de 86 de ani, Paul Gherman se confruntă cu diverse probleme și dureri, însă nu se plânge niciodată. În schimb, își exprimă recunoștința în mod repetat față de cei care îi întind o mână de ajutor. În preajma sa, oamenii nu trec nepăsători: unii se opresc pentru a se bucura de muzica sa, în timp ce alții îl răsplătesc cu gesturi de generozitate, conform BZI.

„Norocul meu știi care-i? Că nu mai am mult de trăit, așa că îmi ajung bănuții pe care-i mai strâng din ce îmi dă lumea. Am 86 de ani, n-am niciun dinte, la ochiul drept am cataractă, la urechea stângă am timpan din plastic, am un umăr, o mână și un picior rupt, deci aș putea spune că sunt făcut din bucăți. Dar la vârsta mea încă mă mai țin”, a spus bătrânul.

Bătrânul afirmă că a avut câștiguri substanțiale din industria muzicală, cu precădere din interpretările la nunți, însă conștientizează că nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale pentru a-și asigura un trai liniștit la bătrânețe.

„Nașa mea de botez m-a sfătuit să mă duc la o școală de meserii, dar eu am ales conservatorul, pentru că știam că pot mai mult. Am făcut bani la viața mea din muzică, cu acordeon, saxofon și clarinet. Mi-am cumpărat casă cu banii făcuți la nunți și nu am dat nimic la stat. Știi care-i treaba cu muzicanții? Noi am tras în piept statul și el ne-a tras în piept cu pensia, deci pot să spun că suntem chit.

Cu toate astea, am o pensie frumușică, cu care mă descurc, așa că nu am motive să mă plâng, în comparație cu majoritatea dintre colegii mei care au murit înainte să prindă pensia. Am făcut și școală la viața mea, am terminat conservatorul, deci am fost muzicant cu diplomă și de asta mai vin aici din când în când, vreau să mai aud cum suna tinerețea mea și să-mi aduc aminte de vremurile bune, când singura mea problema era că aveam prea multe petreceri”, a mai spus bătrânul.