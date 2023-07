Ilan Laufer, derapaj grosolan după ce s-a descoperit că în casa lui funcționa un „azil al groazei”. Ce spune despre apelurile disperate ale vecinilor

Zilele acestea, vecinii azilului din Corbeanca, județul Ilfov, au luat legătura cu presa pentru a putea salva bătrânii din centru. Ulterior, Ilan Laufer, cu toate mărturiile expuse, a avut o reacție total nelalocul său. Fostul ministru pentru mediul afacerilor continuă să nege realitatea și chiar să laude încă un „azil al groazei”.

Încă de pe data de 20 iunie, centrul din casa lui Ilan Laufer nu mai avea un aviz de funcționare. Chiar dacă nu mai aveau dreptul de a ține bătrâni în acest loc, încă mai erau 9 persoane. În momentul în care veneau controale, angajații ar fi avut grijă să mute vârstnicii dintr-un centru în altul, pentru a fenta autoritățile.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi 24, post de televiziune care a dus la salvarea bătrânilor, centrul ar funcționa încă din luna octombrie a anului 2022. În decembrie, ar fi primit ar fi primit autorizație de la DSP, care a fost retrasă la scurtă vreme după aceea.

Reacția lui Ilan Laufer, după ce a ieșit la iveală

După ce imaginile din azil au ieșit la iveală și bătrânii au primit îngrijirile medicale necesare, fiul lui Dan Laufer a negat totul, spunând:

„În primul rând, este cel mai mare fake news împotriva mea vreodată! Trei afirmații, trei minciuni! Un cămin al groazei! Este un cămin la cele mai înalte standarde, unde s-a desfășurat încă din prima zi activitatea cu toate autorizațiile în ordine, din câte știu eu! A trebuit să mă interesez acum de toate astea și nu este casa mea, este a tatălui meu, pe care a vândut-o.

Cel puțin are un antecontract de vânzare-cumpărare, de anul trecut, din luna octombrie, către o persoană fizică, care a dorit să facă acolo un cămin de bătrâni la cel mai înalt nivel. Mai are un contract de comodat, ca să își poată desfășura activitatea acolo. Nici eu și nici tatăl meu sau altcineva din familia asta nu are nicio treabă cu acea doamnă sau ONG–ul care operează. I-am cunoscut la vizionare, după care s-au făcut actele. Este un fake grosolan și cred că au toate cele 10 autorizații sau câte sunt nevoie pentru ca un cămin să funcționeze”, a spus fostul ministru pentru Click.

Ilan Laufer neagă totul

Mai mult decât atât, după ce a negat că ar avea terenul în numele său sau al tatălui, Ilan Laufer a anunțat că autorizația de la DSP ar fi fost retrasă doar temporar, din cauza unui gard.

„Vecinii au depus zeci de reclamații, în urma cărora au venit zeci de controale. Luna trecută gardul nu era la înălțimea potrivită, mai era o balustradă… A venit un control de la DSP, le-au suspendat activitatea temporar, din cauza gardului. Un abuz din punctul meu de vedere, pe față! Problema cu gardul s-a remediat, pentru că m-a rugat tata să trimit acolo muncitori să remedieze gardul. Apoi, la câteva zile, am fost informat că doamna respectivă a trimis remedierile către DSP, dar nimeni nu a venit să constate că s-a remediat, iar la următorul control s-a făcut tam-tam”, a mai adăugat Ilan Laufer pentru aceeași sursă.

