Ildiko Balmuş crede că a rezolvat cazul Elodia, după 16 ani de la dispariția ei: „Acum nu vreau să mă pronunț greșit”

Ildiko Balmuş consideră că a rezolvat cazul Elodia, după 16 ani de la dispariția ei! Ce a spus clarvăzătoarea despre cel mai misterios caz din România? Vă prezentăm discuția dintre ea și Dan Diaconescu, totul în exclusivitate pentru CANCAN Senzațional!

Dan Diaconescu: Și apoi avem cazul Elodia, nu? Cazul Elodia, în care? Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut?

Ildiko: Și în cazul Elodia a fost foarte adevărat!

Dan Diaconescu: Păi ce a fost? Că acum pe mine mă întreabă lumea și acum de cazul Elodia și nu știu ce să le răspund.

Ildiko: Eu nu aveam de unde să știu fără să fiu în casă, cum este aranjată camera, că are pereții galbeni, că are acvariu, cum s-a întâmplat… Eu n-aveam de unde să știu, că eu nu am intrat în apartamentul dânsului.

Dan Diaconescu: Dar știați exact configurația apartamentului, da?

Ildiko: Și eu de unde să știu, scuzați-mă, că Elodie avea A2 grupa sanguină.

Dan Diaconescu: Ați știut și asta?

Ildiko: Păi da, păi eu am zis că are A2.

Dan Diaconescu: Păi și ce e acum cu Elodia? E moartă sau e vie?

Ildiko: După ce am fost amenințată, eu m-am oprit. Și eu, și cu o jurnalistă cu care am fost. Am fost amenințată și nu m-am dus.

Dan Diaconescu: Dar e adevărat că v-au chemat și la procuratură, la parchet, în timpul cazului Elodia, să le dați informații? Procurorul de caz era Marius Iacov. Și ce, adică el vă vedea seara la OTV, dumneavoastră dădeați niște indicii și el vă chema a doua zi la parchet, la procuratură?

Ildiko Balmuş a găsit o pată de sânge

Ildiko: Nu, m-am dus, că eu am găsit o pată de sânge, știți? A Elodiei. Dar nu mai știu unde!

Dan Diaconescu: Tot după miros?

Ildiko: Da! Într-o altă localitate, undeva la Cristian, nu mai știu unde era locația.

Dan Diaconescu: A verificat-o? Era chiar sângele ei?

Ildiko: Păi cred că da, că eu nu știu!

Dan Diaconescu: Și acest miros, de unde știți că e ca un miros canin, ca un miros de câine?

Ildiko: Așa mi-au dat numele, că dacă mă duc după miros… Nu avem la fel, știți, ADN-ul.

Dan Diaconescu: Adică sângele ăsta îl mirosiți ca și… Acum, nu știu, pe stradă dacă mergeți și e o picătură de sânge pe jos. de la un animal?

Ildiko: Eu mă duc la destinație. Mă duce viziunea în direcția respectivă.

Dan Diaconescu: Foarte tare! Și în cazul Elodia, care-i părerea dumneavoastră în acest moment? Că Elodia e vie sau e moartă? Așa, la cât ați investigat cazul și la cât ați participat la el?

Ildiko: Cum am văzut acolo, dar asta nu e numai 50%, nici 50-40%. Eu cred că e moartă. Acum nu vreau să mă pronunț greșit.

Dan Diaconescu: Adevărat că pe an ce trece și anul apare totuși, ne putem gândi ca moartă.

