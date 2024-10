Ileana Sterp, însărcinată pentru a treia oară? Imaginile cu burtica suspectă de la nunta lui Iancu au dat de gândit

Ileana Sterp este o mămică fericită, de când au venit pe lume cei doi copii ai ei, Carla și Damir. Sora lui Culiță Sterp este foarte preocupată de creșterea și educația celor mici, așa că își dedică tot timpul lor. Fiica cea mare a mamei Geta și-a dorit mereu o familie numeroasă și iată că a ajuns s-o aibă. Aceasta este foarte atașată de fetița și de băiețelul ei, așa că tot timpul ei îl petrece cu micuții. La nunta lui Iancu, tânăra mămică a purtat o rochie superbă, dar care i-a pus pe mulți pe gânduri, căci s-au gândit că este însărcinată. Ce spune Ileana despre o a treia sarcină?

Ileana Sterp are doi copii minunați, pe Carla și Damir, și nu mai este niciun secret faptul că sora lui Culiță și-a dorit mereu o familie numeroasă, la fel ca cea în care ea a crescut. Fiica cea mare a mamei Geta este topită după cei mici și se ocupă îndeaproape de creșterea și educația lor. Își dedică timpul doar copiilor și nu ratează o clipă în care să nu le fie alături.

Ileana a purtat o rochie superbă, voluminoasă, la nunta lui Iancu, de weekend-ul trecut. Toți ochii au fost ațintiți asupra ei, căci a dat de bănuit: este sau nu însărcinată pentru a treia oară? Tânăra a fost asaltată cu tot felul de întrebări legate despre o posibilă sarcină, așa că a ținut să le răspundă tuturor. Ei bine, Ileana nu așteaptă un copil în acest moment, însă le-a promis tuturor că atunci când va rămâne iar însărcinată, va da vestea cea mare imediat.

„Eu în ultima vreme, de când am ținut acea lună fără zahăr, am încercat să am grijă de alimentația mea, mă rog, atât cât se poate, că și eu am zile când mănânc foarte prost…dar am zis că trebuie să mă încapă rochia, să nu mă mai îngraș măcar, să mă mențin așa cum sunt și să nu mai pun alte kilograme. Și am primit atât de multe întrebări și m-ați bombardat cu mesaje unde mă întrebați dacă sunt însărcinată.

Rochia e făcută așa de fain că în talie e strâmtă și în jos pleacă mai largă, are foarte multe materiale de dedesubt care s-o facă mai voluminoasă și într-adevăr părea că am burtă de gravidă, dar nu, nu sunt însărcinată. Eu și când am rămas cu Damir v-am dat vestea atunci, în ziua aia. Deci dacă va fi, o să vă anunț imediat. Stați liniștiți”, a spus Ileana Sterp, pe contul ei de Instagram.