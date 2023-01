Ileana Sterp, mărturisiri surprinzătoare din căsnicia cu soțul ei! „Am luat decizia să ne despărțim, că nu merge”

Ileana Sterp a dat din casă și a vorbit despre relația pe care o are cu Daniel Aloman. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de trei ani și lucrurile par că merg foarte bine. Însă, nu totul este meru roz, iar aceștia chiar și-au spus adio pentru câteva luni.

Sora lui Culiță Sterp a ajuns la momentul adevărului și a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei. Aceasta a făcut dezvăluiri surprinzătoare din cuplu. Deși sunt căsătoriți de mai bine de trei ani, se pare că inițial Daniel Aloman nu a fost deloc pe placul Ilenei. Mai exact, acesta bifat cu succes cele două lucruri pe care Ileana Sterp spunea că nu le va accepta niciodată la un bărbat: era mai scund ca ea și de o altă religie.

Însă, Daniel Aloman a convins-o că aceste lucruri nu contează prea tare. Deși acum relația merge bine, Ileana Sterp a mărturisit că au trecut prin situații dificile și chiar au ajuns la despărțire. Au stat pentru câteva luni separați, dar în cele din urmă și-au regăsit drumul unul spre altul.

„Înainte să îl cunosc pe soțul meu eram foarte convinsă că nu o să am niciodată o relație cu un bărbat mai scund decât mine și de altă religie. Lucrurile astea s-au întâmplat. Dani este și mai scund și provine dintr-o familie de oameni ortodocși. Întra-adevăr, la începutul relației, am avut așa discuții pe tema asta. Eu înțeleg orice, îi înțeleg foarte bine crescutul într-o familie de ortodocși și cu educația respectivă.

La un moment dat am luat decizia să ne despărțim, că nu merge. Ne-am despărțit câteva luni și în lunile astea mă gândeam tot mai mult la el. Îmi doream tot mai mult prezența lui și atunci am realizat că nu religia e cea care contează. Sunt întrebată foarte des ce religie sunt. Până în prezent am tot evitat să răspund întrebărilor, pentru că eu nu consider că fac parte dintr-o religie. Eu consider că sunt copilul lui Dumnezeu, că am o relație faină, pe care o simt zilnic, în orice secundă și cam atât”, a declarat Ileana Sterp.

„Nu mă gândeam că există bărbați așa”

Ileana Sterp se bucură acum de o căsnicie fericită, așa cum a visat. Daniel Aloman a surprins-o în toate felurile în care o putea surprinde și i-a demonstrat că este exact bărbatul perfect pentru ea. Ileana Sterp a fost cucerită de bunătate lui și felul în care știe să își arate iubirea în fiecare moment.

„Am învățat că un bărbat poate fi mai sensibil decât mi-am putut eu imagina. Arătând lucrul ăsta, soțul meu îmi dă lecții de bunătate zilnic. E un om atât de sensibil și de bun, încât eu nu mă gândeam că există bărbați așa. Comparația asta pot să o fac între ei. Mă uit la Dani câtă iubire îi arată Carlei, poate și tatăl meu simțea, dar nu arăta. E foarte important să arătăm ce avem în suflet, că altfel cum să știe persoana de lângă noi ”, a mai spus Ileana Sterp.

