Ileana Sterp, mărturisiri despre decizia care i-a schimbat viața: „Lumea privește asta ca pe un lucru rău”

Ileana Sterp, sora lui Culiță, a vorbit în cadrul unei emisiuni, despre momentul care i-a schimbat complet cursul vieții. Nimeni nu a știut despre acest lucru.

Ileana Sterp a reușit să strângă o comunitate destul de mare în mediul online, acolo unde împărtășește toate momentele din viața ei, cu toți cei care îi sunt alături. Povestea de viață a fraților Sterp este cunoscută în toată țara, însă, se pare că anumite detalii nu au fost făcute publice. Sora cea mare a manelistului nu a spus nimănui despre unul dintre momentele decisive din viața ei. Tânăra susține că viața i s-a schimbat complet, din momentul în care a ales drumul credinței, iar apoi, după ce a decis să fie botezată.

În cadrul emisiunii „Spune-mi cum”, moderată de Antonia Fudulu, sora lui Culiță susține că a dezvoltat o curiozitate aparte și a vrut să afle cât mai multe lucruri despre divinitate. Ulterior, aceasta a început să citească Biblia, și, din acest motiv a decis să fie botezată.

„Cred că cel mai fain a fost când eu, personal, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu și cei trei frați ai mei am început să frecventăm biserica penticostală, nu ne-am simțit pur și simplu atrași de biserica ortodoxă și e absolut normal să frecventezi o biserică unde simți pe Dumnezeu.

În timp eu am devenit foarte curioasă de tot ce se întâmplă acolo și mi-am dorit foarte mult să cunosc Biblia, să văd de ce, mereu întrebam, și ortodocșii îi mai întreb. Mergând cu vacile am început să studiez Biblia (…). Noi am început toți 4 să mergem la biserică și părinții nu aveau nimic împotriva noastră. Și mă gândeam eu că dacă voi avea de gând să fac botezul, nici așa nu o se să împotrivească”, a spus aceasta, relatează Wowbiz.

Cum au reacționat cei apropiați la aflarea veștii

Ileana Sterp susține că deși mama sa a fost mereu o fire credincioasă, aceasta a fost influențată de rude și nu a fost în totalitate de acord cu decizia acesteia. Tatăl, în schimb, nu a fost credincios niciodată, după cum spune ea, iar ceilalți au criticat, oarecum, decizia ei.

„E, n-o fost chiar așa. Tata pot să zic că nu știu dacă crede în ceva, el e așa, imun la tot ce înseamnă Dumnezeu, nu cred că e un om credincios. Nu am avut niciodată o discuție serioasă să-l întreb, în schimb mi s-a confirmat de multe ori că nu crede, făcea tot felul de glume proaste, nu pot să-l numesc ateu, dar… Mama ne-a dat educația asta, ne vorbea despre Dumnezeu și el dărâma cumva chestiile astea, dar nu m-au afectat în așa fel încât să nu-L mai caut pe Dumnezeu. Atunci când eu am decis să fac botezul, el a fost imun, dar cumva zicea: «Cum adică faci ce vrei tu?». În schimb mama, la care nu așteptam sincer, a fost influențată de surori, neamuri, nu știu de ce lumea privește asta ca pe un lucru rău. Majoritatea ortodocșilor, când au auzit că eu vreau să fac botezul, întrebarea asta o primeam foarte des: «Ai înnebunit?». Totuși, nu se întâmplă nimic”, a mai completat aceasta.

