Ilie Bolojan îl forțează pe Nicușor Dan în privința TVA-ului: ”S-a jurat”

Deciziile luate de Ilie Bolojan în ultima perioadă nu au fost pe placul tuturor românilor, mai ales cea care prevede creșterea TVA-ului. Măsura a adus controverse și între premierul și președintele României pentru că Nicușor Dan promisese în campanie că această taxă va rămâne la fel. Ce se întâmplă acum?

Măsurile care au adus controverse în ultima perioadă fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscal-bugetare prin care executivul condus de Ilie Bolojan încearcă să reducă cheltuielile publice și să limiteze deficitul bugetar. Printre acestea se numără și creșterea cotelor de TVA începând cu 1 august 2025 – cele reduse de la 5 și 9% la 11%, iar cea standard de la 19% la 21%.

Nicușor Dan, forțat de Ilie Bolojan în privința TVA-ului

Cozmin Gușă a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Printre subiectele abordate s-a numărat și chestiunea TVA-ului. Prezentatorul TV a precizat că Nicușor Dan pare învins de creșterea impusă de Ilie Bolojan.

Invitatului lui Dan Diaconescu a vorbit pe larg despre această temă, susținând că nici el nu este de acord cu creșterea TVA-ului. De asemenea, a prezentat o soluție care ar putea aduce mai mulți bani la bugetul statului decât această măsură.

Dan Diaconescu: Nicușor Dan pare învins în chestiunea TVA-ului fiindcă el s-a jurat în campanie electorală că nu va mări TVA-ul. Acum pare a fi forțat de către Bolojan să accepte mărirea TVA-ului.

Cozmin Gușă: Probabil că mărirea TVA-ului nu ar fi fost necesară dacă noi nu am fi fost sclavii factorului extern. Mărirea TVA-ului rezolvă niște miliarde de euro, dar mult mai puțin decât ar fi rezolvat suprataxarea corporațiilor multinaționale și, dacă vrei, disciplinarea lor, pentru că aceste corporații multinaționale externalizează foarte multe fonduri în mod aparent legal, prin contracte de consultanță care, de fapt, sunt false, iar dacă ele ar fi taxate pe cifra de afaceri, acest lucru nu ar mai fi posibil. Cifra de afaceri înseamnă, simplist spus pentru cei care ne urmăresc, să impui o taxă pe tot ceea ce vinde o companie, cum ar veni. Nu doar pe profit pentru că dacă impui o taxă doar pe profit, indiferent de mare ar fi, prin contracte de consultanță disimulate, care sunt false, nu se prestează nimic, se simulează niște cheltuieli. Atunci scade mult profitul și statul român nu mai are nimic. Dacă s-ar fi impus această taxă pe cifra de afaceri, 0,5% cât e, atunci noi am fi făcut rost de niște bani și nu ar mai fi fost nevoie de creșterea TVA-ului. Nu sunt de acord cu creșterea TVA-ului, e o măsură proastă, dar asta e. El a găsit acest guvern ca fiind sclavul factorilor externi… de 17-18 ani, din primul mandat al lui Băsescu s-a întâmplat asta. Asta nu era de făcut, dar cu ce sunt de acord? Sunt de acord cu disponibilizările din aparatul administrativ de stat, acolo trebuie să plece mulți oameni și trebuie să rămână doar cei care sunt profesioniști. Și să fie bine plătiți, n-am problemă cu asta, să fie bine plătiți, dar să nu fie mai bine plătiți decât omologii lor din mediul privat. Pentru că eu nu sunt de acord să iau un contabil bun, dacă sunt performant ca firmă privată, și statul să poată să-l plătească mai mult decât pot să-l plătesc eu. Pentru că statul nu este performant. Statul trebuie să plătească niște salarii bune, dar nu salarii foarte bune, cum plătește astăzi.