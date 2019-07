Ilie Năstase a anulat nunta cu Ioana Simion: ”Cred că am făcut o greșeală!”

Fostul mare tenismen a făcut un anunț-bombă! Acesta a decis să anuleze nunta cu Ioana Simion, programată pentru data de 17 august. Motivele nu le-a dezvăluit încă.

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au căsătorit civil în luna aprilie, iar nunta urma să aibă loc pe 17 august. Doar că, surpriză, evenimentul a fost anulat. Ilie Năstase susține că „doar amânat’, însă rămâne de văzut dacă vor mai ajunge la altar.

Fostul tenismen spune că nu are timpul necesar pentru a organiza nunta așa cum se cuvinte și probabil va fi nevoit să amână pregătirile pentru căsătorie pentru anul viitor.

„Nu merg deloc bine pregătirile de nuntă. Cred că am făcut o greșeală că am anunțat în 17 august, cred că o să o punem poate la anul. Ea vrea să fie mireasă că nu a fost până acum. Eu am fost de vreo 5 ori. Eu spun că asta e ultima nuntă, tot ce am avut înainte rămân amintiri frumoase, unele mai puțin frumoase, pentru mine ultima persoană cu care ești contează”, a declaratIlie Năstase într-un interviu acordat lui Teo Trandafir.

Episodul care ar fi produs tensiune în cuplul Ilie Năstase & Ioana Simion

Vă reamintim că, recent, Nasty a părut să profite de faptul că din peisaj lipsește Ioana Simion, femeia cu care s-a căsătorit în urmă cu câteva luni. Într-un mod aparte, Nasty a încercat să combine o superbă domnișoară. În timp ce vorbea la telefon, Nasty i-a dat târcoale tinerei care se pare că-i acaparase atenția. Ca un ”prădător feroce”, fostul mare tenismen și-a studiat “ținta” din cap până-n picioare. Ilie Năstase a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că este calificat rău. Atunci când își propune ceva pare că nimic nu-i stă în cale. (NU RATA, AICI: BEBINO I-A DAT “INTERVAL” CELEBRULUI BIBILOI ȘI L-A RĂPUS SUB UN POTOP DE PUMNI)

Cum a cunoscut-o pe Ioana

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut la ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Ilie Năstase.