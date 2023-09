Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. La finalul lunii iunie, sportiva noastră și-a prezentat apărarea în fața completului de judecători de la Sport Resolutions, dar verdictul încă se lasă așteptat. Ilie Năstase a găsit vinovații pentru situație. Îi acuză pe avocați că “au lungit-o” puțin în mediatizatul caz de dopaj.

În ultimele luni, Simona Halep și-a susținut cu fiecare ocazie nevinovăția. În plus, este susținută de mai multe colege de breaslă din circuitul WTA, care solicită un verdict de urgență. Alize Cornet este ultima care a ales să o sprijine, prin intermediul unei campanii online (DETALII AICI). Totodată, Ilie Năstase este de părere că avocații angajați nu și-ar fi făcut pe deplin datoria, aceștia trebuind să fie mult mai agresivi de când a început scandalul.

“Câţi ştiţi voi, ştiu şi eu. Nu mi se pare normală această amânare. Şi mie mi s-a întâmplat treaba asta, cu Serena, dar a doua zi eu şi cu Ţiriac ne-am suit în avion şi am fost la Londra. Cred că de data asta avocaţii au lungit-o puţin. Nu am de unde să ştiu dacă anul viitor va fi pe teren sau nu, de vreme ce nu ştim dacă va fi pedepsită sau nu”, a spus Ilie Năstase, potrivit Agerpres.

Altfel, Simona Halep va fi ștearsă de luni, 11 septembrie, din ierarhia WTA. Zilele trecute, verdictul în cazul ei a fost din nou amânat.

(VEZI AICI: AMINTIRILE CU TONI IURUC O BÂNTUIE, IAR SIMONA HALEP NU A MAI REZISTAT. A FUGIT PE COSTA DE AZUR, IAR TATĂL EI… AVEM IMAGINILE MOMENTULUI)

Simona Halep: “Sunt foarte dezamăgită!”

“A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară împreună cu toți experții pe care i-am avut. Avocații, de asemenea, a fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard (n.r. Jacobs) din America. Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.

Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, spunea Simona Halep la finalul lunii august.