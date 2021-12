Ilie Năstase, galant față de Ioana Simion! CANCAN.RO a surprins sărutul care demonstrează că și-au rezolvat problemele!

Dragostea nu cunoaște vârsta, iar asta o demonstrează din plin fostul număr 1 ATP. La cei 75 de ani, Ilie Năstase este încă un romantic incurabil și știe cum să-și rezolve problemele din cuplu. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini savuroase!

Zilele trecute, CANCAN.RO i-a întâlnit pe Ilie Năstase și Ioana Simion la un renumit local din zona de Nord a Capitalei! Din câte se pare, fostul număr 1 ATP a depășit perioada sumbră în care s-a luptat cu nemilosul virus și acum profită din plin de toate bucuriile vieții.

Ilie Năstase, galant față de Ioana Simion!

Într-o atmosferă relaxantă, Ilie Năstase și soția lui s-au bucurat pe deplin de cele mai sofisticate preparate culinare și au petrecut romantic, mai ceva ca doi adolescenți. După cum se poate observa în imagine prezentate, în premieră, de CANCAN.RO, problemele din cuplu par să se fi evaporat, iar relația lor pare să fi intrat pe făgașul normal. Iar de divorț, nici nu mai are sens să amintim!

După momentele romantice, Ioana Simion și Ilie Năstase au părăsit localul braț la braț. Înainte de a pleca în direcții diferite, cei doi au mai oferit o dovadă a faptului că între ei este totul „lapte și miere”.

Ilie Năstase și Ioana s-au sărutat tandru, în fața localului în care petrecuseră. Ce să mai, dragostea plutește în aer, iar cei doi o resimt din plin!

Ilie Năstase, afectat cu Covid!

Ilie Năstase a fost diagnosticat cu coronavirus la finalul lunii noiembrie și a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”. Fostul mare sportiv a fost conectat la aparate, însă momentul critic a trecut, iar acum pare că s-a refăcut complet.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă (…)

“Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras.

Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu Johnson&Johnson”, a declarat Ilie Năstase, potrivit impact.ro.

