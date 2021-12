Ioana Simion arată beton! Vârsta nu are nicio șansă în fața ei, iar norocoșii care s-au aflat la locul și momentul potrivit pot depune mărturie! Locul: Mall Băneasa. Momentul: undeva pe la mijlocul zilei. Soția primului lider ATP a ”defilat”, mulată toată, pe holurile centrului comercial, de unde s-a ”aprovizionat”, nu glumă. Cu o mină mai senină – Ilie Năstase ieșise din spital după 8 zile în care Covidul l-a ”terorizat” – Ioana a fost selectivă la branduri. A ales doar ”deosebitul”, l-a împachetat și a plecat cu pungile pline. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

„Vârsta este un lucru care ține de ceea ce gândești și nu de anii împliniți. Dacă nu ții cont de ea, vârsta nu contează!”, ar fi spus Mark Twain. Ioana Simion a dat, se pare, mare atenție pasajului, drept dovadă că apariția ei în centrul comercial a fost, se poate spune, devastatoare! Mulată toată, culoarea neagră în preferințe! Și cu chef nebun de shopping. Veștile despre soțul ei, aflat în spital la acea oră, erau bune. Ulterior, Ilie Năstase avea să fie externat, după opt zile în care le-a dat emoții alor lui.

Ioana Simion, la shopping în Băneasa, mulată toată!

Ioana a luat la rând magazinele, a analizat totul, mai ceva decât un critic de modă. Și avea să ”descarce” din cardul pregătit special pentru ”aventura” din mall. Încet, dar sigur, punguțele s-au adunat în mâinile femeii care i-a ”declarat” divorțul lui Ilie de multe ori, tot de atâtea ori și l-a retras. Așa cum s-a retras și după aproape două ore de ”slalom” printre priviri curioase și admirative!

Ilie Năstase, soțul Ioanei, avea să fie externat joi, în jurul prânzului, după opt zile de spitalizare. Fostul mare tenismen se simte bine, dar mai are de dus tratamentul până la capăt, pentru a scăpa definitiv de Covid.

„Am fost externat. Mă simt bine. Nu sunt singurul care am făcut COVID. Sunt milioane de oameni care au trecut prin asta. Trebuie să fim atenți și cu vaccinul, e problemă, pentru că am fost vaccinat, dar tot am luat. Nu știu cum am luat. Am luat medicamente și sunt bine. Urmez un tratament”, au fost cuvintele lui Ilie Năstase, pentru Fanatik.ro.

Sursa foto: CANCAN.RO

