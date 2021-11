Ilie Năstase a fost testat pozitiv la coronavirus, iar, de săptămâna trecută, este internat la Institutul “Matei Balș” din Capitală. Starea de sănătate a fostului lider ATP este bună, dar se află, în continuare, sub supravegherea medicilor. În curând, fostul campion ar urma să fie externat. Ioana Năstase, soția acestuia, a oferit toate detaliile.

Starea de sănătate a lui Ilie Năstase s-a ameliorat, iar fostul mare tenismen urmează să fie externat. Potrivit soției sale, Ilie Năstase va rămâne în carantină într-unul dintre apartamentele pe care le deține la malul mării, iar ea se va ocupa să nu-i lipsească nimic, însă nu va locui cu el.

“Totul este bine, Ilie este supravegheat foarte bine de către medici. Ia medicamentația prescrisă, se odihnește, ascultă toate indicațiile. Nu mai tușește, nu mai are febră. Stau tot timpul pe telefon cu el, ne sunăm cu videocall și abia așteaptă să fie externat. Cam pe 1 decembrie se va întâmpla acest lucru. Nu are de ce să mai stea în spital. Oricum, mai are puțin și iese din perioada de carantinare”, a spus Ioana Năstase pentru click.ro.

