Gina Pistol, clipe dificile după ce a pozat goală. “Glume misogine, bărbați nesimțiți... Dădeam de pământ cu ei!”

Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Morar, Gina Pistol a mărturisit că a trecut prin clipe dificile după ce a pozat goală într-o revistă pentru adulți. Au existat ocazii când fostul “iepuraș” Playboy a întâlnit bărbați care și-au permis să facă glume proaste pe seama ei. Blondina nu le-a rămas, însă, datoare.

După ce a pozat în Playboy, Gina Pistol a devenit ținta glumelor misogine, iar mulți bărbați și-au închipuit că o pot jigni, fără ca ea să răspundă. Mare greșeală, pentru că blondina nu a rămas niciodată fără replică, chiar dacă ar fi avut nevoie de tatăl ei în acele momente.

“Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… Mai ales după ce am apărut în revistele alea… Am auzit atâtea glume proaste și când am crescut și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul ăsta. Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol: “Nu am fost niciodată lăsată eu. Nu ai cum să lași un om ca mine”

În continuare, Gina Pisol a precizat că niciodată nu a fost părăsită de vreun bărbat, ea fiind cea care a pus, de fiecare dată, punct relației, atunci când a simțit că lucrurile nu merg cum ar trebui. Blondina mai susține că niciun mascul întreg la minte nu s-ar încumeta vreodată să-i dea papucii.

“Am fost iubită într-un mod în care nu îmi era mie bine și plecam. Oamenii spuneau de cele mai multe ori că am fost lăsată, dar eu am plecat de fapt. Nu ai cum să lași un om ca mine, fără să fiu modestă, pentru că sunt și mamă, și iubită, și parteneră, și tot. Nu am fost niciodată lăsată eu”, a mai declarat Gina Pistol.

