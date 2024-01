Ioana Năstase tace și tot ca ea face, chiar și atunci când Ilie Năstase are alte doleanțe. Soția fostului mare tenisman a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că va cumpăra casa în care locuiește, în ciuda faptului că partenerul său ar fi vrut una mai mare. De asemenea, aceasta ne-a mai spus că nu-i dispusă să mai facă un copil, chiar dacă Nasty și-ar mai dori unul.

Ioana Năstase a știut tot timpul să obțină ceea ce și-a dorit. A intrat în afaceri de la o vârstă fragedă și în prezent este o femeie independentă, căreia nu-i lipsește nimic. De câteva luni bune, ea locuiește în capitală într-o vilă în care, momentan, este chiriașă. Cum casa îi place, bruneta a vrut să o cumpere, doar că partenerul său, nimeni altul decât Ilie Năstase, voia o locuință și mai încăpătoare.

În cele din urmă, soția fostului tenisman s-a decis. Iar dorința i se va îndeplini și de această dată.

„Mie îmi place foarte mult casa în care stau, iar în curând o să o și cumpăr. Ilie vrea ceva mai mare, a insistat, dar eu mă simt foarte bine aici. Casa a fost nouă, nu a mai locuit nimeni aici. Dorm bine, e liniște, are tot ce-i trebuie”, a mărturisit Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Năstase mai vrea un copil, ea zice „nu”

Aceasta nu ne-a ascuns nici faptul că Ilie Năstase și-ar dori să devină părinți. Doar că nici aici, planurile lor nu coincid.

„Nu m-am mai gândit să fiu din nou mamă. Ilie îmi spune tot timpul că-și dorește și mai vrea un copil. Dar nu mai e momentul”, a adăugat aceasta.

„Fără vacanțe…”

Ioana știe de asemenea, și ce vrea pentru anul care tocmai a început. Își dorește să se liniștească, să stea mai mult pe acasă și să reducă numărul călătoriilor.

„Anul acesta am vrut să stau acasă cu familia, cu mama, cu sora, cu toată lumea. M-am săturat de drumuri, vreau liniște. Mi-am propus să încerc să mă mai liniștesc, să nu mai alerg de colo-colo. Echitație și relax. Asta și fac. Plec cu nepoțelul meu la Brașov, la căluț. M-am hotărât să-i iau și lui câteva cursuri de echitație, are 6 ani.

Am zis să las să decurgă lucrurile de la sine. Fără vacanțe, vreau să mă odihnesc puțin. Am și fratele care mă ajută în afaceri”, a completat aceasta.

„Sare pe mine, începe să mă tragă de păr”

Altfel, bruneta este foarte apropiată de căluțul său, pe care-l are de câțiva ani. Ea bate des drumul pentru a-l vedea:

„Calul e din nou la Brașov, l-am dus înapoi. Am simțit că acolo e locul lui. E o pădurice acolo, într-o zonă frumoasă, relaxantă. E terminat, e leșinat când mă vede. Sunt ca și oamenii, foarte inteligenți. Când ajung și-l strig, de la distanță, se bucură. Cunosc deja chimia dintre noi. Sare pe mine, începe să mă tragă de păr. Deja are patru ani.

Trebuie să-i găsim o iapă pe măsură, cu pedigree. În momentul în care-l castrezi, îi iei din valoare. E un pic mai periculos, necastrat. E imprevizibil. Anul trecut am avut un incident, m-a aruncat, am avut de tras cu coloana. Mă duceam și nepregătită. Mai mult am alunecat, aveam o costumație puțin neadecvată. Se mai întâmplă, cădem, ne ridicăm”.

