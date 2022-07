Ioana Năstase, declaraţii neaşteptate. Ce spune bruneta despre divorţul de fostul tenismen: „De atunci am cam deschis și eu ochii…”

Relaţia dintre Ioana și Ilie Năstase a fost greu încercată de-a lungul timpului. Între cei doi au existat multe tensiuni, certuri, despărţiri, dar de fiecare dată au reuşit să găsească o cale de împăcare. După ultimul scandal în care au fost implicaţi, au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi divorţează. Bruneta a ţinut să lămurească întreaga situaţie. Iată ce declaraţii a făcut.

În urmă cu câteva săptămâni, Ioana Năstase a iscat un scandal de proporţii la un eveniment organizat în cinstea partenerului său care împlinea 74 de ani. Bruneta nu s-a putut abţine şi de faţă cu ceilalţi invitaţi, l-a întrebat pe soţul său pe ton nervos despre o persoană care se dă drept fiul său.

De aici au pornit tot felul de zvonuri cu privire la relaţia lor.

În cadrul unui interviu recent, soția fostului sportiv spune că s-a săturat pur și simplu să lupte cu persoane care vor să profite de bunătatea lui.

„Nu (n.r. nu vrea să divorțeze). Am spus doar că am obosit un pic luptându-mă cu persoanele din jurul lui Ilie, care apar așa, peste noapte. În rest, nu. Clar (n.r. un divorț iese din calcul). Nu a fost vorba de niciun divorț.

Voi știți destul de bine ce s-a întâmplat și cu câteva luni în urmă sau acum un an, mai exact. De atunci am cam deschis și eu ochii cu privire la cei care apar peste noapte cu mângâieri și cu rugămintea: “Știi, vreau să fii tatăl meu, pentru că al meu a murit!”.

De ce nu merge la un azil de bătrâni să își ia un tată de acolo? Atât încerc, să îl protejez de persoanele care apar peste noapte fără să le cunosc, care intră cu bocancii în viața lui”, a explicat Ioana Năstase pentru Ego.ro .

Ioana Năstase: „El are copiii lui și nu mai e nevoie de alții”

Mai mult, bruneta spune că ea este singura care are grijă de aceşti indivizi care apar peste noapte și încearcă să intre cu forța în viața tenismenlului doar pentru bani.

„El are copiii lui și nu mai e nevoie de alții, așa consider eu, mai ales dacă apar așa, peste noapte. Și eu aș vrea să fiu fiica nu știu cui. El are o familie și sper să înțeleagă acest lucru, să selecteze oamenii. Nu știu dacă el a înțeles că eu simt întotdeauna. Datorită credinței și datorită faptului că am trăit frumos și curat, chiar simt oamenii. Altfel nu aș interveni. Eu stau în banca mea”, a mai spus bruneta pentru sursa menționată mai sus.