Ilie Năstase are de ce să fie mândru! Soția lui a avut o apariție spectaculoasă la Mall Băneasa: Ea e Crăiasa Zăpezii!

Da, da! Ea e Crăiasa Zăpezii! Ceva mai concludent decât imaginile surprinse de CANCAN.RO nu există! Ilie Năstase clar a dat lovitura. Ioana ar putea a o-ntruchipa, fără echivoc, pe fermecătoarea din basmul lui Hans Christian Andersen. Numai că momentan lucrează local. Prin nordul Capitalei.

Pentru că acolo a fost surprinsă, zilele trecute, soția marelui fost tenismen. Ieșind din mall Băneasa, pe set, îmbrăcată toată-n alb, bruneta a atras toate privire. După ce că sunt gradele care sunt, Ioana a reușit să înghețe, în adevăratul sens al cuvântului, asistența.

Crăiasa Zăpezii, în nordul Capitalei

Cu geantă Hermes la braț, mănuși în mâini, cizme care să-i acopere picioarele lăsate dezgolite de fustă și cu ochelari care să o protejeze, purtați ca pe un accesoriu, că soare nu-i afară, Ioana Năstase, precum o floricică, s-a îndreptat către bolidul pe care-l conduce.

Totul după ce a dat o raită prin centrul comercial în care n-a găsit nimic. Nu de alta, dar a ieșit cu mâinile goale. Și a mai fost și singurică. Nu-i e frică nici ei, dar nici fostului lider ATP, cu toate că doamna deține 48 de ani, că cineva ar putea s-o fure. Că prea bine se ține. Na, cumva… e de înțeles. Ilie Năstase e tare aprig la mânie și ar putea face o nefăcută. Mai bine așa. Ioana își poate purta și singură de grijă. Și, până la urmă, dacă nu permiți, nimeni nu se poate apropia de tine.

Ioana Năstase, țiplă la aproape 50 de ani. Elixirul? ÎNFOMETAREA

Nesănătoasa acțiune o face pe Ioana Năstase să arate beton pentru vârsta ei. A mărturisit ea, la un moment dat, că n-a apelat nici în ruptul capului la medicii esteticieni, exceptând remodelarea bustului.

”Fac foamea, pentru că, după o vârstă, se cam depune tot. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusețare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a dezvăluit Ioana.

