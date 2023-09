Ilie Năstase, rezolvare la suspendarea dată de ITIA pentru Simona Halep: „Am înțeles că ar putea să fie doi ani”

Pe data de 12 septembrie, ITIA a dat verdictul dur pentru Simona Halep. Ilie Năstase, legendarul tenismen care a susținut-o întotdeauna pe campioana României, a criticat imediat decizia. Mai mult decât atât, a venit și cu o soluție prin care sportiva s-ar putea întoarce pe teren.

Ilie Năstase susține că tenismena s-ar putea întoarce în circuit mai devreme decât a dat ITIA suspendarea. El spune că Simona nu ar fi avut parte de un astfel de tratament dacă ar fi fost americancă. De asemenea, spune că nu este sfârșitul carierei sale și că are șanse să revină.

Ilie Năstase, speranță pentru Simona Halep

Simona Halep are 31 de ani și de un an nu a mai jucat niciun meci, dat fiind scandalul de dopaj care a început la U.S. Open. Patru ani de suspendare i-ar putea afecta nu doar cariera, cât și măiestria pe teren, dar Ilie Năstase preferă să fie optimist și să spună că sportiva ar putea scăpa doar cu doi ani de suspendare, dacă face apel

„Să vedem ce va urma. Repet, e prea drastic, nu cred că… Să sperăm că va fi bine pentru Simona, până la urmă”, a spus tensimenul pentru GSP.

ITIA a decis suspendarea de 4 ani

ITIA confirmă că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de 4 ani, din cauza încălcării Programului Anti-Doping. Dubla campioană de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită vinovată pentru două încălcări separate. Prima, cu substanța interzisă roxadustat, la US Open 2022. A doua este legată de iregularitățile din pașaportul său biologic.

Tribunalul Independent Sports Resolutions, întrunit pe 28 și 29 iunie 2023 la Londra, a ascultat opiniile specialiștilor și pe cele ale reprezentanților lui Halep. Halep în persoană a prezentat dovezi în fața curții. Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a găsit-o vinovată pe jucătoare pentru încălcarea a două articole:

– prezența roxadustatului în proba de urină colectată pe 29 august 2022 la US Open

– folosirea unei substanțe sau unei metode interzise pe durata anului 2022, rezultat bazat pe colectarea a 51 de probe de sânge oferite de jucător prin programul antidoping.

Tribunalul a transmis că nu există niciun motiv să pună sub îndoială concluzia unanimă la care au ajuns cei 3 experți. Concluzia a fost că „cel mai probabil dopajul” este explicația pentru iregularitățile găsite în cazul lui Halep.

Tribunalul a ascultat argumentul Simonei Halep, că un supliment ar fi fost contaminat, dar asta nu ar fi putut determina volumul de roxadustat prezent în proba pozitivă

– Comunicatul ITIA

