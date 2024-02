Ilinca Vandici, despre semnele trecerii timpului. Prezentatoarea TV recunoaște că are defecte. „Nu mai am părul atât de des”

La vârsta de 37 de ani, Ilinca Vandici a vorbit deschis despre imperfecțiunile sale. Ea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din lumea televiziunii. În calitate de gazdă a emisiunii „Bravo, ai stil!”, Ilinca s-a remarcat prin frumusețe și carismă. Recent, vedeta a discutat despre defectele sale și despre modul în care reușește să își mențină forma fizică.

Ilinca Vandici se descrie ca fiind o femeie împlinită, cu o carieră de succes și un fiu drag, Zian, în vârstă de șase ani. Prezentatoarea de la emisiunea „Bravo, ai stil!” este considerată una dintre cele mai atrăgătoare femei din showbiz. Cu toate acestea, vedeta recunoaște că acest lucru necesită multă muncă. Ilinca este conștientă de trecerea timpului și de faptul că ridurile de expresie sunt mai vizibile acum, dar a învățat să se accepte așa cum este.

Prezentatoarea TV este o femeie deschisă și conștientă de propriile imperfecțiuni. Aceasta alege mereu să vorbească sincer despre acest subiect și modul în care gestionează imperfecțiunile, mai ales că este mereu prezentă pe micile ecrane.

„Nu știu dacă știu cine sunt la aproape 40 de ani, vreau să cred că știu. A fost nevoie de muncă cu mine însămi pentru a ajunge în punctul în care să știu că asta sunt, am 37 de ani, am riduri de expresie mai pronunțate, nu mai am părul atât de des cum îl aveam într-o perioadă, pielea nu mai arată cum arăta odinioară”, a declarat Ilinca Vandici, în emisiunea Play It de la Kanal D2.

Vedeta preferă antrenamentele la sală și are un antrenor personal pentru a se menține în formă. De asemenea, acordă o mare atenție alimentației. Un alt secret al ei este masajul cu bambus, care o ajută să se relaxeze după zile grele.

„Nu e o chestie dezvoltată peste noapte, e multă muncă în spate. E foarte multă disciplină, organizare, eu nu lipsesc de la antrenamente. Fac antrenament cu un antrenor personal, nu pentru că e o fiță, ci pentru că antrenorul respectiv vede cum se transformă corpul tău și știe unde e zona în care trebuie să se lucreze mai mult, mai puțin, astfel încât corpul meu să arate armonios.

Am avut la un moment dat un an de zile în care am făcut 7 zile din 7 sport. Rezultatele se văd în timp, nu peste noapte am reușit să ajung la forma la care sunt astăzi. Am foarte mare grijă și la alimentație, mănânc fructe, orez și cărniță. Mai nou am început să fac și masaj, pe care îl ador, mi se pare că ăsta e secretul al ultimei perioade din viața mea. În momentul în care am descoperit masajul cu bambus și m-am dus o lună, două, deja acolo se face ce nu face sala. Lucrează și prelucrează alte zone ale corpului care nu pot fi lucrate în sala de sport”, a mai dezvăluit Ilinca Vandici, potrivit wowbiz.ro.