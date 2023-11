Trauma suferită de Ilinca Vandici, de la Bravo ai stil. Vedeta Kanal D nu și-a iertat nici astăzi părinții

Ilinca Vandici se numără printre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi din țară, având o carieră imensă pe micile ecrane. Se bucură de mult succes ori de câte ori apare pe sticlă, iar punctul culminant al activității ei profesionale a fost emisiunea Bravo, ai stil! de la Kanal D. În ciuda zâmbetului imens pe care-l afișează de fiecare dată când apare în fața telespectatorilor, tânăra mămică a trecut prin multe greutăți în viața ei. Aceasta nu a primit sprijinul părinților ei și nici nu a fost apropiată de ei. Ce traumă a suferit vedeta pe vremea când era doar o adolescentă?

Ilinca Vandici a trecut prin multe situații grele în trecut, pe care nu le va uita prea curând. A reușit să le depășească, să meargă mai departe și să se bucure de viață, însă chiar și așa va ține minte mereu că nu a fost sprijinită suficient de către părinții ei. Vedeta de televiziune făcea mărturisiri tulburătoare din copilăria și adolescența ei, legate de relația deloc apropiată pe care o avea cu mama și tatăl ei. Prezentatoarea de la Kanal D spunea că părinții ei nu au văzut niciodată lucrurile bune pe care ea le-a realizat singură. A reușit să treacă peste perioada neagră din trecut, care a marcat-o, însă nu va uita cine i-a fost alături și cine nu.

„Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: ‘Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!’. Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată.”, mărturisea Ilinca Vandici, în emisiunea lui Mihai Ghiță, În Oglindă.

Ilinca Vandici, despre relația cu sora ei

Vedeta TV a recunoscut că era comparată cu sora ei, în copilărie, și că mereu s-a dus o luptă între ele două. Chiar și așa, în ciuda tuturor eforturilor făcute pentru a avea o carieră de succes și o viață bună, Ilinca Vandici nu a reușit să scape de acest complex. Cele două au o relație bună, se vizitează adesea, iar Ilinca obișnuia să-i dea sfaturi legate de creșterea copilului. Momentele grele au trecut, însă vor rămâne, cu siguranță, ascunse undeva în sufletul moderatoarei de la Kanal D.

„Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună. Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului. Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi.”, povestea vedeta, în emisiunea respectivă.